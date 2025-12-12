Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel
Leider SK Beveren moest vrijdagavond al aan de bak in de Challenger Pro League. Het beleefde geen gemakkelijke avond tegen RSCA Futures, maar hield de punten toch thuis. Met dank aan Lennart Mertens.

SK Beveren kon met een zege de druk wat opvoeren op achtervolgers KV Kortrijk en Beerschot. Voor de pauze werd er niet gescoord op de Freethiel, waar het venijn in de tweede helft zat.

RSCA Futures komen op voorsprong

Het waren zowaar de bezoekers die op voorsprong kwamen in het Waasland. De Ridder trof kort na de pauze raak in de rebound: 0-1. Beveren wilde daarna de forcing voeren, maar moest twintig minuten wachten op de gelijkmaker.

Het was Abrahams die op aangeven van Margaritha raak trof voor 1-1. De thuisploeg wilde echter meer. Margaritha kwam enkele keren dicht bij de voorsprong, maar het was uiteindelijk Lennart Mertens die Beveren in de laatste minuut verloste: 2-1.

Beveren breidt zo zijn voorsprong uit tot zeven punten op KV Kortrijk en negen punten op Beerschot. De West-Vlamingen ontvangen morgen RFC Seraing, terwijl de Mannekes gastheer spelen voor Patro Eisden.


Ook Lommel SK kwam vanavond in actie. Het won thuis met 2-0 van Jong KAA Gent na goals van Van Duiven en Seuntjens. Het schuift zo voorlopig op naar de vijfde plaats in de klassering.

2e klasse

 Speeldag 17
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
SK Beveren SK Beveren 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 16:00 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 20:00 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren KSC Lokeren 14/12 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 14/12 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

