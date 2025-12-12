"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

Cercle Brugge kampt al maanden met een gebrek aan efficiëntie in de zestienmeter. Sinds eind augustus werd er niet meer gewonnen en de druk neemt toe. De terugkeer van ex-spits Kévin Denkey naar Brugge, zij het naast het veld, zorgt voor extra aandacht en hoop.

Sportieve situatie

De ploeg van groen-zwart verzamelde slechts zes punten uit de laatste dertien wedstrijden. Het uitblijven van zeges sinds 23 augustus maakt duidelijk dat de aanval en verdediging onvoldoende rendement halen. De komst van KV Mechelen dit weekend wordt gezien als een kans om de negatieve reeks te doorbreken.

Hoewel Denkey niet meer op het veld staat, blijft zijn naam verbonden aan Cercle. De Togolese spits leverde de vereniging destijds een transferopbrengst van zestien miljoen euro op. Zijn aanwezigheid in Brugge wordt door velen gezien als een symbolische steun. “Hopelijk brengt hij ons geluk”, klinkt het.

Precies een jaar geleden speelde Denkey zijn laatste wedstrijd voor Cercle. Op 15 december 2024 scoorde hij tegen KAA Gent en bezorgde zijn ploeg nog een punt. Nadien volgden voor de Vereniging een Europese uitschakeling, deelname aan de Relegation Play-offs en een moeizame heenronde dit seizoen.

Activiteiten rond de wedstrijd

Zaterdag zal Denkey aanwezig zijn in het Jan Breydelstadion, zo laat groen-zwart weten in een mededeling aan onze redactie. Samen met matchbalschenker Rodenbach geeft hij de aftrap van Cercle-KV Mechelen. Voor de supporters is er bovendien een meet-and-greet in de Gouden Klaver, waar hij beschikbaar is voor foto’s en handtekeningen.

Lees ook... Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"›

Daarnaast organiseert Cercle een giveaway-actie. Drie gesigneerde shirts van Denkey worden verloot onder fans die dit seizoen alle thuiswedstrijden bijwoonden. De winnaars worden volgende week persoonlijk gecontacteerd.