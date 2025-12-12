De derde helft Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie

Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie
Foto: © photonews

Ruben Van Gucht zat deze week opnieuw in het oog van de storm. Zowel over zijn passage in De Verraders op VTM als over zijn werk op de VRT kwamen minder prettige details naar buiten. Van Gucht heeft nu ook zelf gereageerd.

Bij alle Vlaamse zenders heeft Ruben Van Gucht mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Bij VTM werd hij weggestuurd bij De Verraders omdat hij zich niet aan de regels hield, bij Play zijn ze niet blij dat hij zijn deelname aan ‘Celebrity Masterchef’ verklapte. 

Op elke zender wel iets?

En ook bij de VRT loopt het moeilijk voor Van Gucht. Verschillende collega's van Van Gucht zouden volgens Het Laatste Nieuws geklaagd hebben over zijn eigenwijze aanpak en zijn oncollegiaal en onprofessioneel gedrag. Sinds begin november was hij er geen sportanker meer in Het Journaal en Sportweekend. 

Nu heeft Van Gucht zelf ook gereageerd op de zaak: “Ik weet dat de VRT niet op details in wil gaan en ga dat zelf dus ook niet doen, omdat ik de keuze van de VRT hierin respecteer”, aldus Van Gucht op Radio 2 vrijdagmorgen.

Ruben Van Gucht reageert zeer helder op de zaak

"Ik heb altijd graag voor de VRT gewerkt, ik werk nog steeds graag voor de openbare omroep en ik denk dat de VRT ook nog altijd graag met mij werkt", is Van Gucht duidelijk. Hij zit al meer dan een decennium op die zender en er lijkt nog geen einde aan te komen.


“Ik doe dit ondertussen ongeveer vijftien jaar en voer elk jaar ongeveer 150 tot 200 opdrachten uit voor de VRT. Snel gerekend gaat het over zowat 2.500 tot 3.000 opdrachten. Dat is – op een aantal dingen na, misschien – vlot verlopen. Dat zegt alles en is volgens mij ook het enige wat gezegd moet worden over wie ik ben, mijn professionalisme en collegialiteit."

