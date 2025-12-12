'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'
Igor Thiago is helemaal ontploft in de Premier League. De 24-jarige Braziliaanse spits, in de zomer van 2024 voor 37 miljoen euro weggeplukt bij Club Brugge, zou Club Brugge wel eens nog méér geld kunnen op gaan leveren in de toekomst.

Met elf goals in zijn eerste dertien Premier League-wedstrijden was  hij de snelste scorende Brentford-spits ooit in een seizoensbegin. Vijf van die doelpunten waren penalty’s, maar die tellen even goed. En zo maakt hij veel indruk.

Op de analisten, maar ook op de scouts. Steeds meer ploegen zouden interesse in hem tonen en die ook willen kenbaar maken. En dus hebben ze bij Brentford ondertussen ook al een stevig prijskaartje rond zijn nek gehangen.

Brentford heeft een prijskaartje gehangen aan de Braziliaanse spits Igor Thiago, van net geen 80 miljoen euro (79,8 miljoen euro). De Engelse club is niet geïnteresseerd in een verkoop, maar weet dat er in de volgende transferperiode biedingen worden verwacht.

Meer dan 5 miljoen euro voor Club Brugge?

Aston Villa, Tottenham en twee clubs uit Spanje en Italië hebben alvast interesse getoond. Hij is de op één na beste schutter in de Premier League met 11 doelpunten en zou dus voor een recordbedrag kunnen vertrekken.

Club Brugge bedong een achtste op de meerwaarde bij een nieuwe transfer. Als er een transfer van 80 miljoen euro zou komen, dan vangt blauw-zwart op die manier nog eens 5,35 miljoen euro (12,5 procent van 42,8 miljoen euro) extra op Thiago.

