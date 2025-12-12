David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

David Hubert staat sinds kort aan het hoofd van Union SG. De voormalige voetballer nam over van Sébastian Pocognoli, die naar AS Monaco trok. Deze week ruilden nog wat coaches van club in de Jupiler Pro League.

Zo zette Club Brugge tot verrassing van velen Nicky Hayen opzij na een reeks tegenvallende resultaten. Tot nog grotere verrassing van voetbalminnend België ging Club daarop Ivan Leko weghalen bij KAA Gent, een move waar ze in de Arteveldestad helemaal niet mee opgezet waren.

Gent kwam zo zonder coach te zitten en zocht het dan maar bij Sporting Charleroi, waar het Rik De Mil weghaalde. Een hele trainerscarrousel, die uiteraard ook David Hubert niet ontgaan is.

Ieder z'n mening, vindt Hubert

"Het is niet aan mij om er iets van te vinden", vertelde Hubert op zijn persbabbel voor het duel van Union tegen Charleroi, zoals opgetekend door Het Laatste Nieuws. "Ik weet hoe wíj het destijds afgehandeld hebben. Altijd met heel open en eerlijke communicatie. Er is op geen enkel moment met slechte bedoelingen gehandeld. Union stond toen ook voor een voldongen feit, en is op zoek moeten gaan."

"Een coach kan vertrekken, of een coach kan worden bedankt", ging hij verder. "Zo gaat het in het voetbal. Als een trainer, of werknemer, wordt bedankt, is dat volkomen normaal. Maar in dat andere geval wordt er een polemiek over gestart. Ieder z'n mening."



"Als er in eer en geweten is gehandeld, en bepaalde zaken op voorhand vastlegt zodat die mogelijkheid er is, dan moet je dat accepteren", vervolgde de Union-coach. "Je bent met mensen bezig. Als alles op een menselijke en respectvolle manier gebeurt, dan bekijk ik het ook op die manier."