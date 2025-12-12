Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

KV Mechelen staat zaterdagnamiddag voor een belangrijke verplaatsing naar Cercle Brugge. Daar kan Malinwa zijn plekje in de top-6 van de stand nog wat steviger gaan vastleggen. Al zal het dat wel moeten doen zonder onder meer Benito Raman.

Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen

KV Mechelen heeft momenteel 27 punten en daarmee staat het op een knappe vijfde plaats in de Jupiler Pro League. Nog dertien speeldagen volhouden en De Kakkers zouden eindelijk eens de Champions' Play-offs kunnen spelen.

Raman en Marsa buiten strijd voor Malinwa

Makkelijk zal het niet worden, elke wedstrijd zal van belang zijn. Te beginnen dus op Jan Breydel tegen Cercle Brugge, waar een driepunter moet gepakt worden om de ambities te kunnen blijven waarmaken dit seizoen.

En dat zal zonder Benito Raman moeten gebeuren, die uit de kern wordt gehouden: "We houden Benito, die al langer last heeft aan een pees, uit voorzorg uit de kern. Hij speelde de laatste weken op halve kracht", aldus Fred Vanderbiest op zijn persconferentie.

Benito Raman uit voorzorg uit de kern gehouden

"Je weet dat er met Benito altijd wel iets kan gebeuren. Het is beter om hem even niet in de selectie op te nemen. Hij begon zelf stilaan ook al te rekenen en te tellen wanneer hij fit kon zijn. Dan is het beter om voor de korte pijn te kiezen en hem klaar te stomen voor wat komt na de winterstop."



Ook José Marsa is volgens Mechelen tot na Nieuwjaar buiten strijd. Hij was al eventjes geblesseerd, nu is duidelijk geworden dat het gaat over een blessure aan de adductoren. En dus wordt het puzzelen voor Vanderbiest.