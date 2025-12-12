Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

Lorenz Lomme
| Reageer
Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er zat de laatste tijd een serieus haar in de boter tussen Liverpool en Mohamed Salah. Nu lijken beide partijen echter opnieuw naar elkaar toe te groeien.

Liverpool begon uitstekend aan het seizoen, maar zakte daarna helemaal weg. Na een reeks teleurstellende resultaten vinden we de Reds pas terug op de tiende plaats in de Premier League. In de Champions League staan ze net buiten die belangrijke top acht.

Sterspeler Mohamed Salah is niet de speler van vorig seizoen en deelt in de malaise. De Egyptenaar was in 19 wedstrijden voorlopig goed voor 5 goals en 3 assists. Dat zijn statistieken die we niet gewoon zijn van de dribbelaar.

Toenadering tussen Salah en Liverpool?

Salah werd onlangs negentig minuten op de bank gehouden tegen Leeds. Dat kon hij maar moeilijk verkroppen en deed hem twijfelen aan zijn toekomst bij Liverpool, waar hij nog een contract heeft tot medio 2027.

Salah deed enkele uitspraken die er niet ingingen bij Liverpool. Hij werd daarop uit de selectie gelaten voor de Champions League-wedstrijd in en tegen Inter, waardoor de situatie even leek te escaleren. Toch lijken beide partijen nu opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien.


Zo weet de BBC dat Salah in de selectie zit voor het Premier League-duel tegen Brighton. Het medium weet dat de speler vrijdag "een positief gesprek" had met Arne Slot, maar voegt toe dat kwestie nog niet opgelost is. Afwachten hoe de situatie evolueert voor Salah, die binnenkort naar de Afrika Cup trekt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Liverpool FC - Brighton live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Liverpool FC
Brighton
Mohamed Salah Ghaly
Arne Slot

Meer nieuws

Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd Reactie

Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd

23:37
1
OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

22:52
Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

23:00
1
Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

22:30
1
Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

21:40
'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

21:20
4
Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

21:00
1
El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

20:20
'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

19:40
David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

20:00
2
Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

19:20
1
Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

19:00
Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

18:30
Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

18:00
8
Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

17:40
Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

17:20
Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

15:30
48
Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie De derde helft

Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie

17:00
Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

16:30
"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

16:15
Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

16:00
1
Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Analyse

Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits

15:15
4
Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

15:00
Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

14:40
🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

14:20
JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

14:00
1
'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

13:30
2
Dit weekend match van het jaar voor De Spor

Dit weekend match van het jaar voor De Spor

13:15
Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

12:40
Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

13:00
4
Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

12:20
3
Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

12:00
5
🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

11:40
LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

11:10
Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

11:20
9
Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

11:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 16
Chelsea Chelsea 16:00 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 16:00 Brighton Brighton
Burnley Burnley 18:30 Fulham Fulham
Arsenal Arsenal 21:00 Wolverhampton Wolverhampton
West Ham Utd West Ham Utd 14/12 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 14/12 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 14/12 Newcastle United Newcastle United
Nottingham Forest Nottingham Forest 14/12 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 14/12 Leeds United Leeds United
Manchester United Manchester United 15/12 Bournemouth Bournemouth

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Standard - OH Leuven: 0-1 Don Doumbia Don Doumbia over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Don Doumbia Don Doumbia over 'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen' Mr_Rsca Mr_Rsca over Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier Standard 2.0 Standard 2.0 over Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd Erwin Wille Erwin Wille over Deze JPL-coach mag Charleroi alvast schrappen als opvolger van Rik De Mil fanskb fanskb over Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel Sv1978 Sv1978 over Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League Kiwirat Kiwirat over Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved