Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

Er zat de laatste tijd een serieus haar in de boter tussen Liverpool en Mohamed Salah. Nu lijken beide partijen echter opnieuw naar elkaar toe te groeien.

Liverpool begon uitstekend aan het seizoen, maar zakte daarna helemaal weg. Na een reeks teleurstellende resultaten vinden we de Reds pas terug op de tiende plaats in de Premier League. In de Champions League staan ze net buiten die belangrijke top acht.

Sterspeler Mohamed Salah is niet de speler van vorig seizoen en deelt in de malaise. De Egyptenaar was in 19 wedstrijden voorlopig goed voor 5 goals en 3 assists. Dat zijn statistieken die we niet gewoon zijn van de dribbelaar.

Toenadering tussen Salah en Liverpool?

Salah werd onlangs negentig minuten op de bank gehouden tegen Leeds. Dat kon hij maar moeilijk verkroppen en deed hem twijfelen aan zijn toekomst bij Liverpool, waar hij nog een contract heeft tot medio 2027.

Salah deed enkele uitspraken die er niet ingingen bij Liverpool. Hij werd daarop uit de selectie gelaten voor de Champions League-wedstrijd in en tegen Inter, waardoor de situatie even leek te escaleren. Toch lijken beide partijen nu opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien.



Zo weet de BBC dat Salah in de selectie zit voor het Premier League-duel tegen Brighton. Het medium weet dat de speler vrijdag "een positief gesprek" had met Arne Slot, maar voegt toe dat kwestie nog niet opgelost is. Afwachten hoe de situatie evolueert voor Salah, die binnenkort naar de Afrika Cup trekt.