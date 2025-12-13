Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

Eden Hazard heeft bij de RTBF verteld over zijn tijd bij Real Madrid. Zijn passage bij de Koninklijke niet liep zoals hij had gehoopt en de ex-Rode Duivel legt uit waarom.

Hazard was te gast in het programma Hep Taxi op de RTBF en blikte er terug op zijn periode bij Real Madrid. De voormalige Rode Duivel, die zijn schoenen ondertussen aan de haak hing, heeft het over een moeilijke periode.

Het begin van het einde

Hazard kwam in de zomer van 2019 naar Madrid, nadat hij met Chelsea de Europa League had gewonnen en Real ongeveer 120 miljoen euro voor hem had betaald. "Toen ik bij Real aankwam, dacht ik dat het Bernabéu mijn speeltuin zou worden, dat ik 80.000 mensen zou laten genieten."

Maar al snel volgden de blessures elkaar op. "Op dat moment is het niet altijd even gemakkelijk", legt Hazard uit. "Na de 17e blessure ben je het zat." Er ontstonden daarna twijfels, vooral over zijn vermogen om fysiek terug op niveau te komen.

Het laatste seizoen was doorslaggevend. "Uiteindelijk ben ik gestopt", vertelt Hazard, die voelde dat hij niet ver van zijn niveau verwijderd was. "Ik miste niet veel, twee of drie wedstrijden, fitheid, maar die kwam er nooit."



"Ik ben niet depressief geweest", verzekert Hazard, die veel relativeerde. "Het is frustrerend omdat je wilt laten zien dat je nog steeds een van de besten bent, maar soms lukt dat gewoon niet."