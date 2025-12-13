Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

De wederopstanding van Antwerp krijgt een gezicht in Gyrano Kerk. De 30-jarige flankaanvaller is opnieuw beslissend, maar zijn toekomst op de Bosuil blijft onzeker. Het contract van Kerk loopt af na dit seizoen, al steekt hij zijn wens om te blijven niet weg.

“Het einde van een tijdperk breekt aan, maar ik zou graag doorgaan bij Antwerp", klinkt het in GvA. Na een lange blessureperiode lijkt alles weer op zijn plaats te vallen. Kerk was acht wedstrijden out met een afgescheurde pees in het bovenbeen, de eerste zware blessure uit zijn carrière. Intussen erkent hij dat hij in die periode ook mentaal moest bijleren, terwijl Antwerp sportief in moeilijkheden zat.

Sinds zijn terugkeer staat Kerk opnieuw centraal in het verhaal. Goals en assists in de beker tegen STVV en een sterke prestatie tegen Genk tonen dat hij snel weer topvorm te pakken heeft. Ook de waardering van het publiek is terug, iets wat hij zelf als een belangrijk signaal beschouwt.

Kerk heeft nog geen gesprek gehad over een contractverlenging

Kerk speelt inmiddels zijn derde seizoen voor Antwerp en drukte in het verleden al zijn stempel met cruciale doelpunten, onder meer in de kampioenenmatch tegen Genk. Elk jaar voelt hij progressie, ook al is zijn rol op het veld geëvolueerd en vormt hij nu een spitsenduo met Vincent Janssen.

Net die kern van ervaren spelers nadert mogelijk het einde van een cyclus. Kerk beseft dat meerdere sterkhouders hun laatste maanden op de Bosuil kunnen ingaan. “In voetbal weet je het nooit”, klinkt het voorzichtig.

Lees ook... Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"›

Over concrete gesprekken met Antwerp is er voorlopig nog geen nieuws. “We hebben daar nog niet over gesproken”, zegt Kerk. Zijn focus ligt volledig op het sportieve herstel van de ploeg. Of dat ook tot een contractverlenging leidt, moet later blijken.