Belgisch toptalent reageert op perceptie dat hij niet voor Belgische beloften wil spelen: "WK is ver weg"

Mika Godts (20) staat dit seizoen in de kijker bij Ajax, waar hij al zes goals en vijf assists scoorde in de Eredivisie. Toch werd de flankaanvaller nog nooit opgeroepen voor de Rode Duivels en speelde hij ook nog niet voor de U21.

Ondanks enkele selecties voor de U21 bleef Godts telkens bij Ajax tijdens interlandperiodes. “Hij heeft een voorgeschiedenis van hamstringblessures, dus ik denk dat hij tijdens de interlandperiodes liever rust neemt om topfit te blijven voor Ajax", zei U21-bondscoach Gil Swerts in november.

Godts begrijpt dat er vragen zijn bij zijn afwezigheid bij de Jonge Duivels. “Twee interlandbreaks geleden heb ik met de trainer gesproken. Ik heb hem gezegd dat het voor mij beter was om bij Ajax te blijven. De laatste keer was ik niet opgeroepen. Daar kan ik niets aan doen", aldus Godts bij de NOS.

Mika Godt wil wel voor de Belgische U21 spelen

Over de mogelijke impact van zijn afwezigheid bij de U21 op een toekomst bij de Rode Duivels is hij duidelijk: “Ik heb nooit gezegd dat ik niet voor de U21 zou willen spelen. Ik wil graag voor België spelen, dus hoop er de volgende keer wel bij te zijn, bij de Rode Duivels of bij de U21.”

Voor een WK-selectie lijkt het voorlopig nog niet voor Godts weggelegd. Bondscoach Rudi Garcia heeft hem nog nooit opgeroepen, en de concurrentie op de flanken is groot met spelers als Doku, Trossard, Saelemaekers en Lukebakio.



“Het WK is ver weg. Toch probeer ik elke week op het hoogste niveau te presteren. Wil je erbij komen, dan moet je dat constant doen. Dat is wat ik nu probeer te doen", besluit Godts in aanloop naar de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van zondagavond.