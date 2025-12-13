Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 13/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Paulina

Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

Anderlecht zal deze winter duidelijk op zoek gaan naar een extra aanvaller. De Brusselaars hebben nu een goalgetter gezien waar wel potentieel in zit: Jordi Paulina. (Lees meer)


"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

10:30
LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

10:15
Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

10:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

09:30
Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

09:30
Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

09:00
🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"

08:40
Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

08:20
België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

08:00
Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

07:40
Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

07:20
Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

07:00
Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

06:30
Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd Reactie

23:37
OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

22:52
Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

23:00
Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

22:30
Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

22:00
Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

21:40
'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

21:20
Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

21:00
El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

20:20
David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

20:00
'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

19:40
Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

19:20
Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

19:00
Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

17:40
Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

18:30
Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

18:00
Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

17:20
Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

15:30
Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie De derde helft

17:00
Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

16:30
"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

16:15
Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

16:00
Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Analyse

15:15
Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

