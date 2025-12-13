Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

Anderlecht kan naar de tweede plaats stijgen bij een overwinning tegen Sint-Truiden. Maar daarvoor zal het een ander gezicht moeten tonen dan tegen Westerlo.

Moussa N'Diaye beleeft een zeer moeilijke eerste seizoenshelft bij Anderlecht. De Senegalese vleugelverdediger leek definitief doorgebroken, maar het verlies van zijn broer heeft hem diep geraakt. Hij is momenteel voorbijgestreefd door Ludwig Augustinsson aan de linkerkant.

Maar de Zweed raakte geblesseerd aan zijn kuit tijdens de bekerwedstrijd in Genk en zal pas volgend jaar terugkeren. N'Diaye heeft dus opnieuw meerdere wedstrijden om zich te bewijzen. Maar de eerste verliep niet zoals gepland.

Niet op zijn niveau van vorig seizoen

Tegen Westerlo ging het voormalige talent van FC Barcelona compleet ten onder tegen Allahyar Sayyadmanesh, die twee doelpunten maakte. Hasi besloot zijn speler al halverwege uit de wedstrijd te halen. Hij sprak over zijn situatie tijdens de persconferentie.

"Er was een soort rotatie tussen Augustinsson en N'Diaye gedurende lange tijd - wat hen in staat stelde om goed te presteren - maar uiteindelijk kwam Augustinsson als winnaar uit de bus. Ndiaye heeft een beetje ingeboet qua vorm. We zagen het ook tegen Westerlo. Moussa moet zijn niveau weer bereiken", legt de coach van de Mauven uit.

Besnik Hasi zou hem dit weekend een tweede kans kunnen geven tegen Sint-Truiden. Maar hij heeft ook andere opties, zoals Ali Maamar (die zijn plaats innam in het Kuipje) of Ilay Camara, die bij Standard liet zien dat spelen op links geen probleem voor hem is.