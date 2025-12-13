De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen
Foto: © photonews
STVV doet het dit seizoen voortreffelijk in de competitie. De Kanaries staan na zeventien wedstrijden knap tweede in de stand.

Dit hadden ze zelf in Limburg niet zien aankomen. STVV is de revelatie van het seizoen en staat momenteel tweede in de stand op vier punten van leider Union. Club Brugge is als derde de eerste achtervolger met een achterstand van één punt.

Zes op zes tegen Gent

Van de zeventien wedstrijden won STVV er tien. Onder meer tegen Club Brugge, Standard en Antwerp. Tegen KAA Gent pakten de Kanaries zelfs zes op zes. De mannen van Wouter Vrancken verloren vier keer en speelden ook drie keer gelijk.

Japanse revelaties

Resultaat: een knappe tweede plaats. Dat heeft STVV vooral te danken aan hun Japanse sterkhouders. Ryotaro Ito is de revelatie van het seizoen, Kokubo is niet te kloppen in doel en Goto zorgt als speerpunt voor de doelpunten.

Dromen over Europees voetbal

Die Japanse connectie is van goudwaarde. Zo is CEO van STVV, Takayuki Tateishi, ook vol lof over zijn groep. “Af en toe valt wel eens de term Europees voetbal. Dat is voor ons wel eens een grote droom”, sprak Tateishi bij Sporza.

Moeilijk seizoen achter de rug

Al weet ook hij dat het niet altijd van een leien dakje gaat. Vorig seizoen speelde STVV nog in de Relegation Round van de competitie. “In mijn 8 seizoenen bij deze club was vorig seizoen bij uitstek het moeilijkste. Door de Olympische Spelen was het vorig jaar moeilijk om de volledige spelersgroep bij elkaar te krijgen”.

Japanse inbreng van goudwaarde

De Japanse invloed bij STVV lijkt niet voor het eerst te stoppen en dat is goed nieuws voor de club. “De helft van ons budget van 36 miljoen euro komt uit Japan”, klinkt het bij de CEO van STVV. “Ook bij de sponsors is er een goede balans: we hebben 140 Japanse en 160 Belgische sponsors.”

