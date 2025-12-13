Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten

De Rode Duivels zijn op zoek naar een scorende spits sinds de langdurige blessure van Romelu Lukaku. Voor de komende maanden en het WK moet er een alternatief klaarstaan als er iets met Lukaku gebeurt, maar voorlopig is die speler nog niet gevonden.

Hugo Cuypers van Chicago Fire ziet zichzelf als een mogelijke optie, al wordt de MLS vaak als te zwak beoordeeld. De 26-jarige aanvaller hoopt desondanks op een kans bij de nationale ploeg. “Ik heb ook heel erg aan mezelf kunnen werken de afgelopen twee jaar. Ik verwacht veel, misschien te veel, van volgend seizoen. Ik hoop nu in mijn beste jaren te komen", zegt Cuypers in Het Nieuwsblad.

Over zijn keuze voor de MLS, ondanks dat Europa meer zichtbaarheid biedt voor Rode Duivels-selecties, is Cuypers duidelijk. “Ik vond het niet logisch om met de Rode Duivels rekening te houden, omdat ik nog nooit was opgeroepen. Tedesco belde me één keer, maar koos uiteindelijk voor Lukaku, Openda en Michy Batshuayi. Waarom, heb ik nooit geweten. Verdiende ik het? Ja. Snapte ik de keuze voor Michy? Ook.”

Hugo Cuypers meent dat hij zijn plaats zou hebben bij de Rode Duivels

Cuypers benadrukt dat hij nu beter voorbereid zou zijn voor een nationale oproep. “Nu zou ik veel minder onder de indruk zijn van bijvoorbeeld Lukaku of De Bruyne, een goeie of slechte training, wat anderen over me denken, beter omgaan met de media-aandacht. Daarin heb ik veel stappen gezet.”

Hij wijst ook op zijn scoringskracht in vergelijking met andere opties. “Ik maakte 19 goals afgelopen seizoen, Christian Benteke 9. En hij is nog genoemd door Rudi Garcia. Geen idee hoe hoog de bondscoach de MLS aanschrijft. Wat moet, zal gebeuren.”



Hein Vanhaezebrouck heeft alvast laten weten dat hij altijd Cuypers zou meenemen naar het WK in Amerika. “Ik heb ervan gehoord. Jammer dat Hein geen bondscoach is, hè", lachte Cuypers.