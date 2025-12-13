Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

Hugo Broos schrijft in de herfst van zijn carrière nog een mooi verhaal als trainer van Zuid-Afrika. De ex-Rode Duivel staat binnenkort op de Afrika Cup en mag naar het WK, maar raakte deze week wel in opspraak door een racismerel.

Broos gaf eerder deze week een persconferentie voor de verzamelde Zuid-Afrikaanse pers. Daarop deed onze landgenoot enkele uitspraken die stof deden opwaaien en u hier nog eens kan lezen. Broos was niet tevreden, omdat speler Mbekezeli Mbokazi zijn vlucht had gemist naar het trainingskamp van de Zuid-Afrikanen.

Na de uitlatingen van Broos legde de United Democratic Movement (UDM) een officiële klacht neer bij The South African Human Rights Commission (SAHRC), naar verluidt voor racistische uitlatingen. Daarnaast is er ook sprake van een klacht voor seksisme, omdat Broos de makelaar van Mbokazi bekritiseerd had.

Broos verdedigt zich

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) heeft nu een statement geplaatst op zijn website. Daarin kiest de federatie resoluut de kant van Broos. "De Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) heeft actie ondernomen om de groeiende misvattingen in de media aan te pakken dat Hugo Broos, hoofdtrainer van Bafana Bafana, racistisch en seksistisch zou zijn", klinkt het.

Volgens SAFA zouden de woorden van Broos "verkeerd zijn geïnterpreteerd en later zijn uitvergroot". Broos zelf sluit zich daarbij aan. "Het is jammer dat mijn felle afkeuring van het gedrag van de speler en mijn daaropvolgende opmerkingen foutief zijn geïnterpreteerd als racisme en seksisme."



"Ik distantieer mij van elke beschuldiging van racisme en seksisme", voegt hij er nog aan toe. Het is afwachten of het statement van SAFA en Broos voldoende is om de storm te doen gaan liggen voor de Afrika Cup. Zuid-Afrika speelt er in de eerste ronde tegen Angola, Egypte en Zimbabwe.