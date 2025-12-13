Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

Lorenz Lomme
Foto: © photonews

Philippe Clement boekte vanavond zijn tweede overwinning als coach van Championship-club Norwich City. De Engelse traditieploeg staat nog steeds onderin het klassement, maar toont onder onze landgenoot wel tekenen van beterschap.

Clement koos niet voor de meest voor de hand liggende optie toen hij een maand geleden overnam bij Norwich, de voorlaatste in de Championship. De 4-1 nederlaag in Birmingham was een voorproefje van de moeilijke opdracht die hem te wachten stond. Maar Clement en co zijn sindsdien wel beter bezig.

Norwich verloor slechts één van zijn laatste vijf wedstrijden en behaalde vanavond zijn tweede overwinning onder leiding van zijn nieuwe coach. De Canaries namen het op tegen Southampton, een andere ploeg die vaak tussen de Premier League en de Championship schippert.

8 op 18 voor Philippe Clement

Het waren de Saints die bijna de score openden, maar Norwich-doelman Kovacevic stopte de penalty van Adam Armstrong. Bij rust stond het 0-0, waardoor alles nog mogelijk was.

Norwich nam net na de pauze de leiding via Makama, maar Southampton maakte tien minuten later al gelijk. Norwich sloeg echter niet aan het twijfelen: Makama scoorde kort daarop zijn tweede doelpunt en bracht zijn ploeg weer op voorsprong.


Dat was meteen ook de eindstand. Norwich mag drie punten bijschrijven en komt tot op twee punten van Oxford, de 22ste in de stand. Norwich is momenteel drie punten verwijderd van de veilige plaatsen in de Championship.

