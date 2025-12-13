Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

Mohammed Fuseini kwam dit seizoen door blessureleed slechts twee keer in actie voor Union, maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel voor de Ghanees. De speler traint opnieuw mee, al moet hij het wel nog rustig aan doen.

Na het vertrek van Franjo Ivanovic zou Mohammed Fuseini in de eerste seizoenshelft een grote rol hebben kunnen spelen bij Union. De kleine Ghanees was vorig seizoen van onschatbare waarde in de laatste fase van de titelstrijd en wilde zijn goede prestaties dit seizoen doortrekken.

Fuseini kwam in 2024 voor twee miljoen euro over van het Oostenrijkse Sturm Graz en scoorde drie doelpunten in de laatste drie wedstrijden van de play-offs. Hij raakte in het tussenseizoen echter geblesseerd aan de enkel tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Feyenoord en is daar sindsdien nooit echt van hersteld.

Fuseini staat dicht bij zijn terugkeer

Fuseini speelde op 16 augustus tegen Standard, maar herviel in zijn blessure tegen Anderlecht en moest geopereerd worden. Hij stond sinds eind augustus aan de kant, maar kan nu eindelijk weer met de groep trainen.

"Het gaat echt de goede richting uit", vertelde David Hubert op zijn wekelijkse persbabbel, geciteerd door La Dernière Heure. De coach van Union loofde de arbeid die Fuseini verzet heeft om terug te komen en liet zich ook uit over zijn terugkeer.



"Het is nog te vroeg om hem in de selectie op te nemen, maar in januari zal hij zeker weer kunnen spelen." Zo zal Union binnenkort dus over een extra aanvallend wapen beschikken. Fuseini was vorig seizoen goed voor elf goals en drie assists in alle competities. Geen onaardige statistieken voor de sneller aanvaller.