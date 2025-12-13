Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

Lorenz Lomme
| Reageer
Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 325

Mohammed Fuseini kwam dit seizoen door blessureleed slechts twee keer in actie voor Union, maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel voor de Ghanees. De speler traint opnieuw mee, al moet hij het wel nog rustig aan doen.

Na het vertrek van Franjo Ivanovic zou Mohammed Fuseini in de eerste seizoenshelft een grote rol hebben kunnen spelen bij Union. De kleine Ghanees was vorig seizoen van onschatbare waarde in de laatste fase van de titelstrijd en wilde zijn goede prestaties dit seizoen doortrekken.

Fuseini kwam in 2024 voor twee miljoen euro over van het Oostenrijkse Sturm Graz en scoorde drie doelpunten in de laatste drie wedstrijden van de play-offs. Hij raakte in het tussenseizoen echter geblesseerd aan de enkel tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Feyenoord en is daar sindsdien nooit echt van hersteld.

Fuseini staat dicht bij zijn terugkeer

Fuseini speelde op 16 augustus tegen Standard, maar herviel in zijn blessure tegen Anderlecht en moest geopereerd worden. Hij stond sinds eind augustus aan de kant, maar kan nu eindelijk weer met de groep trainen.

"Het gaat echt de goede richting uit", vertelde David Hubert op zijn wekelijkse persbabbel, geciteerd door La Dernière Heure. De coach van Union loofde de arbeid die Fuseini verzet heeft om terug te komen en liet zich ook uit over zijn terugkeer.


"Het is nog te vroeg om hem in de selectie op te nemen, maar in januari zal hij zeker weer kunnen spelen." Zo zal Union binnenkort dus over een extra aanvallend wapen beschikken. Fuseini was vorig seizoen goed voor elf goals en drie assists in alle competities. Geen onaardige statistieken voor de sneller aanvaller.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Mohammed Fuseini

Meer nieuws

🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

23:00
Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

22:46
Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

22:30
🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

22:12
1
Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

21:10
4
Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

21:00
Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

21:40
Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

20:17
Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

21:20
Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

20:30
Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

20:00
1
KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

19:30
Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

18:40
Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

19:00
📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

18:10
KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

18:06
Vincent Kompany krijgt wat hij wil van Bayern: "Zeer belangrijke mensen"

Vincent Kompany krijgt wat hij wil van Bayern: "Zeer belangrijke mensen"

18:30
Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

17:30
Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten

Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten

18:00
2
Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

17:00
5
Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend

Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend

16:30
Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

16:20
Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

16:10
Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

16:00
9
Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

15:30
1
STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

15:00
Goed nieuws voor Anderlecht! Dit is hoelang Romelu Lukaku nog op topniveau kan acteren

Goed nieuws voor Anderlecht! Dit is hoelang Romelu Lukaku nog op topniveau kan acteren

14:30
Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

14:00
SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures

SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures

14:10
1
De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

13:10
1
"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

10:30
1
Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

13:00
5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

13:30
2
Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

12:30
1
Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

11:30
15
Belgisch toptalent reageert op perceptie dat hij niet voor Belgische beloften wil spelen: "WK is ver weg"

Belgisch toptalent reageert op perceptie dat hij niet voor Belgische beloften wil spelen: "WK is ver weg"

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Het spelleke Het spelleke over Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - STVV: 1-1 Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Arsenal - Wolverhampton: 2-1 tristan001 tristan001 over Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - KV Mechelen: 2-3 Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over FCV Dender EH - Club Brugge: - Johnnie Walker Johnnie Walker over Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden" Swakken Swakken over 🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem" Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit" Don Doumbia Don Doumbia over Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved