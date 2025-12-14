Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen

In de Challenger Pro League stonden op zaterdag opnieuw heel wat pittige en interessante duels op het programma. Ook Beerschot kwam daarbij in actie en deed een heel slechte zaak in het klassement.

Op zaterdagmiddag had Kortrijk al met het kleinste verschil gewonnen van Seraing en dus had Beerschot tegen Patro Eisden Maasmechelen weinig andere keuze dan te winnen om zo de druk op de top-2 in het klassement te behouden.

Beerschot onderuit in eigen huis tegen Patro Eisden Maasmechelen

Tegen de Limburgers liep het echter volledig uit de klauwen. Halfweg de tweede helft pakte Van La Parra een rode kaart, waardoor Beerschot nog een halfuurtje met een man minder verder zou gaan moeten spelen.

Even later kon Patro Eisden via Robberechts en Rousseau voor een 0-2 einduitslag zorgen. Beerschot ziet zo Kortrijk tot vijf punten uitlopen in de stand, waardoor rechtstreekse promotie halfweg de competitie even wat verder weg lijkt.

Lierse zorgt voor belangrijke driepunter

Patro Eisden Maasmechelen is door de zege bovendien ook tot op vijf punten kunnen naderen, waardoor ook de strijd om plaats drie nog niet helemaal gestreden is. En er gebeurde nog veel meer op zaterdagavond.

RWDM Brussels en Olympic Charleroi maakten er een echt spektakelduel van, terwijl Lierse wél voor een opsteker wist te zorgen met een overwinning op bezoek bij Francs Borains. Alle uitslagen van zaterdag op een rijtje:



