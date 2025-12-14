Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen

Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League stonden op zaterdag opnieuw heel wat pittige en interessante duels op het programma. Ook Beerschot kwam daarbij in actie en deed een heel slechte zaak in het klassement.

Op zaterdagmiddag had Kortrijk al met het kleinste verschil gewonnen van Seraing en dus had Beerschot tegen Patro Eisden Maasmechelen weinig andere keuze dan te winnen om zo de druk op de top-2 in het klassement te behouden.

Beerschot onderuit in eigen huis tegen Patro Eisden Maasmechelen

Tegen de Limburgers liep het echter volledig uit de klauwen. Halfweg de tweede helft pakte Van La Parra een rode kaart, waardoor Beerschot nog een halfuurtje met een man minder verder zou gaan moeten spelen.

Even later kon Patro Eisden via Robberechts en Rousseau voor een 0-2 einduitslag zorgen. Beerschot ziet zo Kortrijk tot vijf punten uitlopen in de stand, waardoor rechtstreekse promotie halfweg de competitie even wat verder weg lijkt.

Lierse zorgt voor belangrijke driepunter

Patro Eisden Maasmechelen is door de zege bovendien ook tot op vijf punten kunnen naderen, waardoor ook de strijd om plaats drie nog niet helemaal gestreden is. En er gebeurde nog veel meer op zaterdagavond.

RWDM Brussels en Olympic Charleroi maakten er een echt spektakelduel van, terwijl Lierse wél voor een opsteker wist te zorgen met een overwinning op bezoek bij Francs Borains. Alle uitslagen van zaterdag op een rijtje:

13/12/2025 16:00KV Kortrijk - Seraing1-0
13/12/2025 20:00RWDM Brussels - Olympic Charleroi3-3
13/12/2025 20:00Francs Borains - Lierse SK0-1
13/12/2025 20:00K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen0-2

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA

Meer nieuws

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

10:00
"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

09:32
LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

09:15
De gekke WK-droom van Wesley Sonck: "Drinken ons allemaal stuk in ons voeten"

De gekke WK-droom van Wesley Sonck: "Drinken ons allemaal stuk in ons voeten"

08:43
Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit Analyse

Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit

08:00
4
Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"

Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"

08:20
"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus Reactie

"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus

07:30
Zinho Vanheusden deelt schitterend nieuws na noodgedwongen voetbalpensioen

Zinho Vanheusden deelt schitterend nieuws na noodgedwongen voetbalpensioen

07:00
🎥 Is de Puskas-award bekend? Leverkusen-speler scoort wáánzinnig doelpunt

🎥 Is de Puskas-award bekend? Leverkusen-speler scoort wáánzinnig doelpunt

06:30
Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

22:46
🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

23:00
🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

22:12
3
Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

22:30
3
Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

22:00
Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

21:40
Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

21:10
9
Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

21:20
1
Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

21:00
1
Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

20:17
Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

20:30
Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

20:00
1
Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt" Reactie

Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt"

00:10
KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

19:30
Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

19:00
Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

18:40
KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

18:06
Vincent Kompany krijgt wat hij wil van Bayern: "Zeer belangrijke mensen"

Vincent Kompany krijgt wat hij wil van Bayern: "Zeer belangrijke mensen"

18:30
Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten

Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten

18:00
2
📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

18:10
Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

17:30
Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

17:00
5
Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend

Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend

16:30
Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

16:20
Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

16:10
Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

16:00
11
Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

15:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 17
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
SK Beveren SK Beveren 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-1 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren KSC Lokeren 16:00 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit Philippe Cr Philippe Cr over Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach lucas lucas over Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over 🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem" CCpl CCpl over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" Jean Janssens Jean Janssens over SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures Jean Janssens Jean Janssens over Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen LD 007 LD 007 over Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal' Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht - STVV: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved