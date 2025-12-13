🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

Anderlecht kwam tegen STVV op achterstand na tien minuten in de tweede helft. De manier waarop was nogal controversieel, want het ging om een penalty waarbij niemand duidelijke beelden had.

Na een hoekschop kwam de bal tegen de arm van Thorgan Hazard, dat leek alvast zo, maar de beelden konden geen uitsluitsel geven. Ook diegene die de VAR te zien kreeg niet.

Er was enkel een camera aan de overkant van het veld en de actie zelf werd niet langs de voorkant gefilmd. Hazard beweerde bij hoog en laag dat hij eerst de bal tegen de borst kreeg en dan zou het hands opgeheven worden.

Geen duidelijkheid op de beelden die wij te zien kregen

Zo leek het ons ook te gebeuren, maar er waren dus geen duidelijke beelden. De beslissing van Lothar D'Hondt om toch een penalty te geven, werd dan ook zwaar bekritiseerd.

Ook de analisten begrepen er niets van. In ieder geval zal de fase nog een paar keer herbekeken worden en voor veel discussie zorgen.

Uitgerekend Goto - gehuurd van Anderlecht - zette de penalty feilloos om. D'Hondt zijn eerdere beslissingen vielen ook niet allemaal in goeie aarde bij Anderlecht. Na een uur hadden ze al vier gele kaarten.



