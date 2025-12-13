🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht kwam tegen STVV op achterstand na tien minuten in de tweede helft. De manier waarop was nogal controversieel, want het ging om een penalty waarbij niemand duidelijke beelden had.

Na een hoekschop kwam de bal tegen de arm van Thorgan Hazard, dat leek alvast zo, maar de beelden konden geen uitsluitsel geven. Ook diegene die de VAR te zien kreeg niet.

Er was enkel een camera aan de overkant van het veld en de actie zelf werd niet langs de voorkant gefilmd. Hazard beweerde bij hoog en laag dat hij eerst de bal tegen de borst kreeg en dan zou het hands opgeheven worden.

Geen duidelijkheid op de beelden die wij te zien kregen

Zo leek het ons ook te gebeuren, maar er waren dus geen duidelijke beelden. De beslissing van Lothar D'Hondt om toch een penalty te geven, werd dan ook zwaar bekritiseerd.

Ook de analisten begrepen er niets van. In ieder geval zal de fase nog een paar keer herbekeken worden en voor veel discussie zorgen.

Uitgerekend Goto - gehuurd van Anderlecht - zette de penalty feilloos om. D'Hondt zijn eerdere beslissingen vielen ook niet allemaal in goeie aarde bij Anderlecht. Na een uur hadden ze al vier gele kaarten.

Lees ook... Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Thorgan Hazard

Meer nieuws

Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

22:46
🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

23:00
Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

21:10
4
Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

22:30
Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

22:00
Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

21:00
Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

21:40
Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

21:20
Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

17:30
Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

15:30
1
STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

15:00
Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

14:00
Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

12:30
1
Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

20:17
Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

20:30
Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

20:00
1
LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

10:15
KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

19:30
Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

18:40
Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

17:00
5
Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

19:00
📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

18:10
KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

18:06
Vincent Kompany krijgt wat hij wil van Bayern: "Zeer belangrijke mensen"

Vincent Kompany krijgt wat hij wil van Bayern: "Zeer belangrijke mensen"

18:30
De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

13:10
1
Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten

Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten

18:00
2
Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend

Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend

16:30
Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

16:20
Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

16:10
Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

16:00
9
Goed nieuws voor Anderlecht! Dit is hoelang Romelu Lukaku nog op topniveau kan acteren

Goed nieuws voor Anderlecht! Dit is hoelang Romelu Lukaku nog op topniveau kan acteren

14:30
SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures

SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures

14:10
1
Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

13:00
5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

13:30
2
Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

11:30
15
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Het spelleke Het spelleke over Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - STVV: 1-1 Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Arsenal - Wolverhampton: 2-1 tristan001 tristan001 over Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - KV Mechelen: 2-3 Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over FCV Dender EH - Club Brugge: - Johnnie Walker Johnnie Walker over Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden" Swakken Swakken over 🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem" Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit" Don Doumbia Don Doumbia over Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved