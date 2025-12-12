Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Standard neemt het vrijdagavond op tegen OH Leuven. Het heeft ondertussen ook zekerheid gekregen over de drie punten van de wedstrijd tegen Antwerp. Al kan The Great Old wel nog in beroep gaan bij het BAS.

Vrijdag 21 november gingen we normaal gezien al weten wat er zou gebeuren met de wedstrijd tussen Standard en Antwerp van twee maanden geleden. The Great Old had een klacht ingediend en had de match onder voorbehoud uitgespeeld.

Beslissing over Standard - Antwerp sleepte lang aan

De wedstrijd tussen Standard en Royal Antwerp FC werd half oktober gestaakt na herhaaldelijk wangedrag van de supporters. De beslissing om het duel op maandag achter gesloten deuren te hervatten, stuitte toen op stevig verzet bij Antwerp.

Décision du Conseil disciplinaire de la RBFA concernant Standard - Antwerp. 📝



🔗 https://t.co/WDbBOpMrwV pic.twitter.com/tZ9tY2BBlJ — Standard de Liège (@Standard_RSCL) December 12, 2025

Royal Antwerp FC reageerde formeel op de beslissing van de voetbalbond en was het niet eens met de beslissing. De club kondigde aan dat het “voorbehoud aantekent” en later een beslissing ten gronde wilde over de match. Nu is er eindelijk een beslissing gevallen.

Standard mag de drie punten van match tegen Antwerp houden

En er is beslist dat Standard wel degelijk zijn punten mag houden. Dat heeft het laten weten op haar eigen webstek in een statement over de beslissing van de Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond, al kan er dus nog een beroep komen bij het BAS.





"De Disciplinaire Raad van de RBFA heeft vrijdag zijn beslissing genomen op basis van de klacht die door R.Antwerp FC werd ingediend. De 3 punten blijven bij Standard de Liège. Onze argumenten, gebaseerd op het RBFA-reglement, werden gevolgd. RAFC heeft 10 dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij het BAS", klinkt het.