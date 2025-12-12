Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard neemt het vrijdagavond op tegen OH Leuven. Het heeft ondertussen ook zekerheid gekregen over de drie punten van de wedstrijd tegen Antwerp. Al kan The Great Old wel nog in beroep gaan bij het BAS.

Vrijdag 21 november gingen we normaal gezien al weten wat er zou gebeuren met de wedstrijd tussen Standard en Antwerp van twee maanden geleden. The Great Old had een klacht ingediend en had de match onder voorbehoud uitgespeeld.

Beslissing over Standard - Antwerp sleepte lang aan

De wedstrijd tussen Standard en Royal Antwerp FC werd half oktober gestaakt na herhaaldelijk wangedrag van de supporters. De beslissing om het duel op maandag achter gesloten deuren te hervatten, stuitte toen op stevig verzet bij Antwerp.

Royal Antwerp FC reageerde formeel op de beslissing van de voetbalbond en was het niet eens met de beslissing. De club kondigde aan dat het “voorbehoud aantekent” en later een beslissing ten gronde wilde over de match. Nu is er eindelijk een beslissing gevallen.

Standard mag de drie punten van match tegen Antwerp houden

En er is beslist dat Standard wel degelijk zijn punten mag houden. Dat heeft het laten weten op haar eigen webstek in een statement over de beslissing van de Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond, al kan er dus nog een beroep komen bij het BAS.

"De Disciplinaire Raad van de RBFA heeft vrijdag zijn beslissing genomen op basis van de klacht die door R.Antwerp FC werd ingediend. De 3 punten blijven bij Standard de Liège. Onze argumenten, gebaseerd op het RBFA-reglement, werden gevolgd. RAFC heeft 10 dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij het BAS", klinkt het.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Standard

Meer nieuws

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

18:30
Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

16:30
Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

17:40
Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

17:20
Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

16:00
1
Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie De derde helft

Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie

17:00
"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

16:15
Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

11:20
8
Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

15:30
29
Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

11:00
4
Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

14:40
Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

15:00
Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Analyse

Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits

15:15
4
JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

14:00
1
🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

14:20
Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

12:20
3
LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

11:10
'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

13:30
2
Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

13:00
4
Dit weekend match van het jaar voor De Spor

Dit weekend match van het jaar voor De Spor

13:15
🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

11:40
Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

12:40
Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

12:00
5
Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

10:45
'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

10:30
11
Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

09:30
Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

10:15
Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

09:15
Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC

Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC

22:30
4
Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

10:00
4
Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

09:00
Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

09:45
8
Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

08:40
15
📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

08:20
'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

08:00
3
Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen" Analyse

Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen"

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 20:45 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" William Wallace William Wallace over Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem" Dan Halkett Dan Halkett over Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge Jasperd Jasperd over Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Standard - OH Leuven: - Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen' ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels patje teppers patje teppers over JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved