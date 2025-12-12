Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits

Club Brugge slaagde er niet in om te scoren tegen Arsenal, ook al had het genoeg kansen. Vooral in de spits lijkt blauw-zwart zich toch te moeten versterken deze winter.

Achttien schoten in totaal, zeven ballen tussen het kader. Geen enkele ploeg, ook Bayern München en Atlético Madrid, deed al beter in de Champions League tegen Arsenal, dat nog maar één tegengoal slikte.

Scoren lukte echter niet voor Club Brugge. "In dit soort wedstrijden en tegen tegenstanders van dit niveau moet je je kansen gewoon afmaken. Ook ik", gaf Aleksandar Stankovic achteraf eerlijk toe.

Al lijkt de Serviër niet het probleem van Club. Vooral in de spits mist Club een kapstok. Tresoldi trapte in 67 minuten één keer op doel, zijn piepjonge vervanger Furo (18) deed hetzelfde. Romeo Vermant was dan weer geblesseerd.

Spitsen van Club Brugge scoren te weinig

Tresoldi scoorde dit seizoen zeven keer in 30 wedstrijden, Vermant scoorde vier keer in 22 wedstrijden en Furo deed één keer de netten trillen in zeven wedstrijden. Geen statistieken voor spitsen van een topclub die de titel ambieert.

Deze winter lijkt een spits met meer wat meer bewezen scorend vermogen toch noodzakelijk. De doelpunten van Jutgla en Nilsson vorig seizoen zijn niet vervangen. En ook Igor Thiago, die vertrok in de zomer van 2024, is nog altijd niet waardig vervangen.



Als Club in de lente volop wil meedoen voor de titel, dan zal het toch een spits nodig hebben die wat makkelijker de weg naar doel vindt. Of het is hopen dat Tzolis, die twee keer scoorde in zijn laatste tien wedstrijden, zijn topvorm terugvindt.