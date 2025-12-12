'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

Club Brugge ziet meerdere transferdossiers tegelijk op tafel belanden. De club wordt geconfronteerd met spijt over een eerdere deal en met concrete interesse in enkele sleutelspelers. De komende maanden zullen bepalend zijn voor het sportieve en financiële beleid.

Spijt rond Stankovic

Volgens La Dernière Heure betreurt Club Brugge de constructie rond Stankovic. In de overeenkomst werd een terugkoopclausule van 23 miljoen dollar voor Inter opgenomen. De waarde van de speler ligt intussen dichter bij de 38 miljoen die AC Milan betaalde voor Ardon Jashari. Het lijkt heel waarschijnlijk dat Inter de optie zal benutten.

Deze situatie plaatst Brugge in een moeilijke positie. De huidige marktwaarde van Stankovic is 15 miljoen euro, maar zou wel eens snel de afgesproken clausule kunnen overstijgen, waardoor de club mogelijk een aanzienlijk bedrag misloopt.

Dossier Ordonez

Het Laatste Nieuws meldt dan weer dat Inter ook concrete interesse blijft tonen in Joel Ordonez. De verdediger verlengde afgelopen zomer zijn contract tot medio 2029, maar een vertrek wordt niet uitgesloten. Het lijkt zeker dat hij ten laatste na het WK vertrekt, al is een eerdere transfer niet uitgesloten.

De lange looptijd van zijn contract biedt Brugge enige onderhandelingsruimte, maar de druk van buitenlandse clubs blijft aanwezig.

Situatie Onyedika

Daarnaast is er belangstelling voor Raphael Onyedika. Diverse bronnen melden dat Galatasaray hem graag wil aantrekken. Zijn contract loopt komende zomer het laatste jaar in. De Turkse club wil de transfer liefst in januari afronden, terwijl Onyedika dan actief is op de Africa Cup.





Zijn marktwaarde wordt geschat op 20 miljoen euro. Dévy Rigaux gaf aan dat de voorkeur uitgaat naar een langer verblijf van de speler. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij midden in het seizoen vertrekt, tenzij er een onweerstaanbaar bod komt, al weet je in voetbal nooit.