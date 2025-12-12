Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels
De ticketprijzen voor het WK 2026 zijn bekendgemaakt en liggen opvallend hoog. Zowel via de officiële kanalen als op het doorverkoopplatform van de FIFA lopen de bedragen sterk uiteen. Voor fans van de Rode Duivels betekent dit een stevige financiële uitdaging.

Officiële verkoopkanalen

De FIFA verdeelt tickets deels via een loterij en deels via nationale bonden, zo meldt Sporza. Voor België gebeurt dit via fanclub 1895. Slechts 8% van de stadioncapaciteit wordt langs deze weg aangeboden. De prijzen starten bij 155 euro voor groepswedstrijden, oplopend tot 344 en 430 euro voor betere plaatsen.

In de knock-outfase stijgen de bedragen verder. Voor een kwartfinale moet minstens 688 euro worden betaald. Voor de finale bedragen de prijzen 3.600 euro voor de laagste categorie en 7.465 euro voor de beste plaatsen. Fans die zekerheid willen tot de eindstrijd moeten het volledige bedrag al in het voorjaar van 2026 voldoen.

Refundregeling

Indien een land vroegtijdig wordt uitgeschakeld, volgt een terugbetaling in juli. Daarbij wordt een administratieve kost van ongeveer 8 euro ingehouden. Deze regeling geldt voor alle nationale bonden en roept vragen op bij supporters die aanzienlijke bedragen moeten voorschieten.

De FIFA laat de tweedehandsmarkt uitsluitend via haar eigen online systeem verlopen. Fans die eerder blind tickets kochten, kunnen die daar aanbieden. Omdat verkopers zelf de prijs bepalen, ontstaan vaak woekerbedragen.

Wedstrijden met topvedetten kenden extreme stijgingen. Voor Portugal-Colombia in Miami steeg de prijs met ruim 500% tot rond de 2.000 euro. Schotland-Brazilië ging 338% omhoog tot 1.474 euro en Argentinië-Algerije 307% tot 968 euro. Daartegenover daalden tickets voor minder populaire affiches, zoals Kaapverdië-Zuid-Afrika, met 37% tot 203 euro.

Rode Duivels

Ook de wedstrijden van België zijn fors duurder geworden op het platform. Voor het duel tegen Egypte is momenteel geen ticket te vinden onder de 490 euro. Daarmee bevestigt de trend dat ook voor de Belgische fans de toegang tot het WK een dure aangelegenheid wordt.

