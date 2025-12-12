Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

Charleroi moest deze week afscheid nemen van Rik De Mil, die naar KAA Gent vertrok. Voorzitter Mehdi Bayat gaf zijn visie op het vertrek en lichtte toe hoe de club de komende periode zal omgaan met de opvolging.

Vertrek van De Mil

Bayat benadrukte dat hij het vertrek betreurt. “Ik ben uiteraard triest, want ik had veel waardering voor Rik. Maar ik besef dat het steeds moeilijker wordt om een trainer tot het einde van een seizoen te behouden. Ik haat dat stoelendansspel dat we nu zien”, vertelt hij in La Capitale.

Bayat moest het voorbije jaar vaststellen dat telkens als er een trainer ontslagen werd in de Jupiler Pro League de naam van Rik De Mil viel als mogelijke vervanger. “Dat werd vermoeiend”, gaat de voorzitter verder. Uiteindelijk voelde hij dat De Mil zelf graag naar Gent wou trekken.

Vertrouwen in het huidige staff

Bayat gaf aan dat hij niet overhaast op zoek wil naar een nieuwe coach. “We gaan gewoon verder werken zoals we bezig waren, want ik heb volledig vertrouwen in dit staff. Ik heb beslist om Hans Cornelis als interim aan te stellen.”

Strategie en continuïteit

Het snelle vertrek kwam onverwacht, maar Bayat ziet dit als een kans om de sportieve strategie verder uit te werken. Hij gaf ook nog aan dat De Mil sinds het incident met Union niet meer dezelfde energie uitstraalde, al bleef hij professioneel werken.

Bayat sluit niet uit dat Cornelis langer aanblijft. “Dat is mogelijk, maar we weten ook dat Hans Cornelis een rol als assistent had. Misschien moeten we de structuur later uitbreiden. Alles moet zonder overhaasting gebeuren.” Enkele namen die al genoemd werden bij de fans, zullen het volgens Waalse bronnen al zeker niet worden.





Tot slot reageerde Bayat op de naam van Frédéric Taquin, de coach van La Louvière, die valt als mogelijke opvolger. “Ik heb veel respect voor Fred Taquin. Hij heeft uitstekend werk geleverd bij RAAL, maar hij voelt zich daar goed. Ik heb helemaal niet de intentie om hem vandaag te benaderen.” Maar morgen of binnen enkele maanden misschien wel?