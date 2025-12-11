Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

OH Leuven staat vrijdagavond voor een uitwedstrijd bij Standard. Felice Mazzu blikt vooruit op het duel en geeft zijn visie op de huidige positie van de Luikse club, die zich verrassend in de top zes van de competitie bevindt.

Rapport van Mazzu

Sinds zijn aanstelling bij OH Leuven noteerde Mazzu drie zeges, drie nederlagen en een gelijkspel. Het gemengde rapport toont dat de ploeg nog zoekende is naar constante prestaties. De verplaatsing naar Standard vormt een nieuwe test in die zoektocht.

De confrontatie in Luik opent de speeldag van dit weekend. In het verleden wist OHL daar regelmatig een degelijk resultaat neer te zetten. Binnen de club leeft het geloof dat ook nu een positief resultaat mogelijk is.

Mazzu benadrukt echter de sterkte van de tegenstander. “Het is een solide ploeg, die niet heel veel scoort maar er ook weinig tegen krijgt. Momenteel is het moeilijk spelen tegen hen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Positie van Standard

Standard staat momenteel zesde in de rangschikking. Voor velen komt dat als een verrassing, maar Mazzu kijkt vooral naar de feiten. “Ik geloof niet in geluk of ongeluk in het voetbal. De feiten zijn zoals ze zijn.” Daarmee maakt hij duidelijk dat resultaten de enige maatstaf zijn.



Mazzu wijst erop dat trainers worden afgerekend op hun resultaten en dat dit ook geldt voor de beoordeling van andere ploegen. “Wij trainers worden afgerekend op resultaten. Dus dan beoordelen wij andere ploegen daar ook op. Ze staan in de top zes, dus chapeau voor hen”, besluit Mazzu.