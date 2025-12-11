Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

Vincent Mannaert blikte terug op de prestaties van bondscoach Rudi Garcia. Hij benadrukte dat de doelstellingen behaald zijn en dat er ook positieve elementen naar voren kwamen in de recente campagne.

Doelstellingen en evaluatie

Volgens Mannaert kan men individuele fouten niet rechtstreeks aan de bondscoach toeschrijven. De kwalificatie voor het WK werd veiliggesteld en voordien werd ook het behoud in de A-groep van de Nations League verzekerd. Na een nederlaag tegen Oekraïne wist België in Genk overtuigend te winnen, waarbij de band met het publiek opnieuw voelbaar was.

Na de wedstrijd tegen Wales voerde Mannaert een uitgebreid gesprek met Garcia. Daarbij kwamen de wissels ter sprake, onder meer de vervanging van Trossard en De Cuyper op de linkerflank en de inbreng van Lukebakio. Garcia gaf zelf aan dat hij bepaalde keuzes anders had kunnen maken, wat volgens Mannaert blijk gaf van zelfreflectie.

Nieuwe namen en selectie

Naast de behaalde resultaten wees Mannaert op de rol van Garcia in het lanceren van nieuwe spelers. “Ook positief is dat hij toch een aantal spelers op de voorgrond gebracht heeft”, vertelt Mannaert aan Het Belang van Limburg.

“Het opvissen van Nicolas Raskin was toch een heel goede inschatting. Die heeft het uitstekend gedaan. Hans Vanaken was uit beeld bij de Rode Duivels en ook hij is belangrijk geweest in deze WK-voorronde”, klinkt het. Qua selectie heeft de bondscoach goede keuzes gemaakt, zo oordeelt Mannaert.

De komende maanden staan vier oefeninterlands op het programma: twee in maart, tegen de VS en tegen Mexico in Atlanta en Chicago. En dan nog twee begin juni, vlak voor de afreis naar Amerika. Deze wedstrijden moeten dienen om defensieve fouten weg te werken en de ploeg klaar te stomen voor het WK.