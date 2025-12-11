Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Reageer
Vincent Mannaert blikte terug op de prestaties van bondscoach Rudi Garcia. Hij benadrukte dat de doelstellingen behaald zijn en dat er ook positieve elementen naar voren kwamen in de recente campagne.

Doelstellingen en evaluatie

Volgens Mannaert kan men individuele fouten niet rechtstreeks aan de bondscoach toeschrijven. De kwalificatie voor het WK werd veiliggesteld en voordien werd ook het behoud in de A-groep van de Nations League verzekerd. Na een nederlaag tegen Oekraïne wist België in Genk overtuigend te winnen, waarbij de band met het publiek opnieuw voelbaar was.

Na de wedstrijd tegen Wales voerde Mannaert een uitgebreid gesprek met Garcia. Daarbij kwamen de wissels ter sprake, onder meer de vervanging van Trossard en De Cuyper op de linkerflank en de inbreng van Lukebakio. Garcia gaf zelf aan dat hij bepaalde keuzes anders had kunnen maken, wat volgens Mannaert blijk gaf van zelfreflectie.

Nieuwe namen en selectie

Naast de behaalde resultaten wees Mannaert op de rol van Garcia in het lanceren van nieuwe spelers. “Ook positief is dat hij toch een aantal spelers op de voorgrond gebracht heeft”, vertelt Mannaert aan Het Belang van Limburg.

“Het opvissen van Nicolas Raskin was toch een heel goede inschatting. Die heeft het uitstekend gedaan. Hans Vanaken was uit beeld bij de Rode Duivels en ook hij is belangrijk geweest in deze WK-voorronde”, klinkt het. Qua selectie heeft de bondscoach goede keuzes gemaakt, zo oordeelt Mannaert.

De komende maanden staan vier oefeninterlands op het programma: twee in maart, tegen de VS en tegen Mexico in Atlanta en Chicago. En dan nog twee begin juni, vlak voor de afreis naar Amerika. Deze wedstrijden moeten dienen om defensieve fouten weg te werken en de ploeg klaar te stomen voor het WK.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

19:00
"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

19:20
LIVE: Snelle achterstand voor Genk in Denemarken!

Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Reactie

Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan

15:15
Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

13:00
Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

18:20
De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

15:30
"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

16:30
Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

18:00
"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

17:20
Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

13:30
"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

12:40
Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

15:00
Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

14:40
Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van" De derde helft

14:20
Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

12:00
En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

10:30
'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

12:00
'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

10:00
Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

09:30
Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal Reactie

23:41
Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

09:00
'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

08:40
🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

07:40
🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

08:20
Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

08:00
