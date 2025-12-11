📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen
Antwerp heeft zijn supporters een bijzonder aanbod gedaan. Na de afbraak van de oude Tribune 2 kunnen fans een tastbaar stuk stadiongeschiedenis in huis halen. Het initiatief wordt gezien als een uniek kerstcadeau voor de achterban.

Historische overgang

De club nam afgelopen weekend afscheid van de iconische T2. Het moment werd omschreven als een historische avond waarop de supporters opnieuw hun plaats vonden in de vernieuwde tribune. De oude banken, die jarenlang dienst deden, werden zorgvuldig bewaard om een tweede leven te krijgen.

De stoeltjes droegen volgens de club generaties en verhalen. Ze brachten mensen samen en waren getuige van talloze onvergetelijke momenten, schrijft de club in een mededeling aan onze redactie. Daarmee onderstreept Antwerp de emotionele betekenis van dit aanbod.

Vanaf vandaag kunnen fans een authentiek deel van de oude T2 bestellen. De verkoop verloopt uitsluitend via de officiële webshop en loopt tot en met 15 december. Het gaat om originele stukken die niet opnieuw geproduceerd worden, waardoor de exclusiviteit gegarandeerd blijft.

Afhaling en voorwaarden

De afhaling is verplicht en kan enkel tijdens de openingsuren van de fanshop op 12, 13, 15 en 16 december. Wie zelf niet aanwezig kan zijn, mag het ordernummer doorgeven zodat een andere supporter het bankje kan meenemen. Verzending is uitgesloten en omruilen of retourneren is niet mogelijk.

Blijvende herinnering

Antwerp benadrukt dat de herinneringen aan de Bosuil op deze manier verder leven bij de fans thuis. “Herinneringen die de Bosuil voor altijd zal koesteren, zullen verder leven bij jullie thuis”, klinkt het.

Antwerp

