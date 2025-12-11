Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach
Vincent Mannaert gaf toelichting bij de situatie rond bondscoach en analist Gilles De Bilde. Het incident na de wedstrijd tegen Liechtenstein, waarbij een interview geweigerd werd, zorgde voor vragen. Volgens Mannaert is de kwestie intussen besproken en afgerond.

Communicatie en spanningsveld

Mannaert benadrukte dat trainers vaak moeite hebben met kritiek. Hij gaf aan dat het voorval met De Bilde intussen is uitgepraat en dat beide partijen volwassen met de situatie zijn omgegaan.

“Het feit dat hij na de wedstrijd tegen Liechtenstein liever geen interview gaf aan Gilles De Bilde is uitgepraat zoals volwassen mensen dat kunnen. Die plooien zijn gladgestreken”, aldus Mannaert in Het Belang van Limburg.

Volgens Mannaert heeft de bondscoach zelf ingezien dat het beter was het interview gewoon te geven. Hij koppelde dit aan de spanning die voorafging aan de wedstrijd.

Temperament en samenwerking

Mannaert stelde dat de samenwerking met de bondscoach belangrijk blijft, zeker met het oog op een wereldkampioenschap waar de druk nog groter wordt. Hij gaf aan dat de coach rechtlijnig is en dat emoties soms de bovenhand nemen.


“Ach, de bondscoach is iemand van het soort what you see is what you get. En er zit wat zuiders temperament in, zoals zijn naam verraadt. Hij is Fransman, maar van afkomst is hij Spaans. De emotie nam het even over. Als dat eenmalig is, kan dat”, besluit Mannaert.

