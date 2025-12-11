'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

Foto: © photonews

RSC Anderlecht versterkt zich met David Verwilghen, zo meldt Het Nieuwsblad. De sportief directeur van La Louvière, die sinds 2017 actief is bij de club, staat op het punt om naar Brussel te verhuizen.

Loopbaan en verwezenlijkingen

Verwilghen speelde een sleutelrol in de sportieve heropbouw van La Louvière. Samen met Nicolas Frutos werkte hij mee aan de terugkeer van de Wolven naar de hoogste afdeling. Zijn aanpak tijdens de recente transferperiodes trok de aandacht van Anderlecht, dat hem nu wil inschakelen voor de rekrutering.

De 37-jarige bestuurder werd eerder al benaderd door Standard. Die club wilde hem vorig seizoen aantrekken als sportief directeur, maar Verwilghen koos ervoor om bij La Louvière te blijven. Uiteindelijk nam Marc Wilmots die functie in Luik op zich.

Achtergrond en expertise

Voor zijn intrede in het voetbal werkte Verwilghen als ingenieur. Later bouwde hij ervaring op als spelersmakelaar. Zo beheerde hij onder meer het imago van Paul-José Mpoku. Die combinatie van technische kennis en commerciële ervaring gaf hem een breed profiel binnen de sportwereld.

Een van zijn specialiteiten is het gebruik van data bij scouting en transfers. Deze analytische benadering wordt gezien als een belangrijke troef voor Anderlecht, dat steeds meer inzet op moderne rekruteringsmethodes.


Met de overstap van Verwilghen haalt Anderlecht een ervaren kracht binnen die zowel kennis van de Belgische markt als internationale contacten meebrengt. Voor La Louvière betekent zijn vertrek dat een cruciale pion wegvalt in de sportieve organisatie.

Meer nieuws

