Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

KAA Gent presenteerde Rik De Mil als nieuwe hoofdcoach met een contract tot 2028. Hij benadrukte bij zijn voorstelling dat de samenwerking zowel sportief als menselijk moest kloppen.

Onderhandelingen en overgang

De aankondiging ging gepaard met een duidelijke boodschap van voorzitter Sam Baro richting Club Brugge. KAA Gent had Charleroi vooraf ingelicht over de gesprekken met De Mil en nam de tijd om tot een akkoord te komen. De coach gaf aan dat waarden en normen voor hem doorslaggevend waren bij de overstap.

De Mil was de voorbije maanden gegeerd door meerdere topclubs. Antwerp en Union probeerden hem eerder al binnen te halen, maar Charleroi hield hem telkens aan boord. Uiteindelijk werd Mehdi Bayat overtuigd om de onderhandelingen met Gent af te ronden. Volgens Waalse bronnen bedroeg de transfersom inclusief bonussen ongeveer 1 miljoen euro. De Mil beklemtoonde dat hij Charleroi niet op een onrespectvolle manier wilde verlaten.

Ambitie en visie

De nieuwe coach van Gent benadrukte dat hij bekendstaat om zijn harde werk en passie. Hij gaf aan dat hij steeds inzet op het verbeteren van zowel de groep als individuele spelers. Daarbij ziet hij zichzelf niet als iemand die alles alleen beslist, maar als een trainer die samenwerkt met zijn omgeving.

Waarom alle topclubs De Mil willen? “Ik hoop dat dat is omdat men ziet dat ik zeer passioneel te werk ga”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “De ambities die er in mijn vorige clubs waren, heb ik bereikt. Bovendien ben ik geen einzelgänger. Ik bepaal niet alles zelf. Ik hoop dat dat een van de redenen is waarom clubs interesse hebben in mij.”

De Mil sprak zijn trots uit om nu een topclub te leiden in zijn eigen regio. Hij herinnerde zich hoe hij als kind in het Ottenstadion zijn eerste stappen zette en dat het voor hem bijzonder is om nu in een groot stadion van Gent te staan.



De Mil wil voortbouwen op de fundamenten die al aanwezig zijn en tegelijk zijn eigen accenten leggen. Met zijn lange contract krijgt hij de kans om stabiliteit te brengen en de ambities van KAA Gent waar te maken.