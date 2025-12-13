Haalt Rik De Mil nog iemand weg bij Charleroi? "Heel goeie persoon om in je staf te hebben"

Rik De Mil is deze week officieel aangesteld als hoofdcoach van KAA Gent, na de overstap van Ivan Leko naar Club Brugge. De nieuwe T1 wil zijn technische staf nog verder versterken met extra assistenten.

“De staf is nog niet rond. We zijn op zoek naar twee extra assistenten omdat ik heel individueel werk en daar veel uren in steek. Timo (Derijck) doet het uitstekend, maar er moeten zeker nog mensen bij. We willen er mensen bij die AA Gent sterker kunnen maken", klinkt het bij De Mil in Het Nieuwsblad.

Over Hans Cornelis, die vaak als mogelijke assistent werd genoemd, is hij duidelijk. “Hans lag voor de hand, maar ik wil Charleroi niet destabiliseren door mensen mee te nemen. Uiteraard is Hans een zeer goede persoon om in je staf te hebben, maar respect voor andere clubs is belangrijk.”

Rik De Mil wil iemand bij KAA Gent zoals Hans Cornelis

De Mil zoekt vooral mensen die spelers individueel beter kunnen maken. “Iemand met ervaring is altijd positief, maar er zijn ook jonge coaches zoals Hans die al veel ervaring hebben opgedaan. We zijn specifiek op zoek naar mensen die spelers individueel sterker kunnen maken.”

Daarnaast reageerde De Mil op de uitspraken van Mehdi Bayat over zijn motivatie na het afspringen van een transfer naar Union. “Ik gaf me altijd vierhonderd procent. Het deed wat pijn dat sommige zaken niet liepen zoals afgesproken, maar dat heeft nooit effect gehad op wat ik voor de groep wilde doen.”

Hij benadrukt dat zijn inzet altijd volledig was. “Ook na het geval Union hebben we mooie matchen gewonnen, zoals tegen Anderlecht, en zaten we in de kwartfinale van de beker. Er was een efficiëntieprobleem waaraan we moesten werken, maar mijn inzet stond nooit ter discussie.”