Haalt Rik De Mil nog iemand weg bij Charleroi? "Heel goeie persoon om in je staf te hebben"

Haalt Rik De Mil nog iemand weg bij Charleroi? "Heel goeie persoon om in je staf te hebben"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rik De Mil is deze week officieel aangesteld als hoofdcoach van KAA Gent, na de overstap van Ivan Leko naar Club Brugge. De nieuwe T1 wil zijn technische staf nog verder versterken met extra assistenten.

“De staf is nog niet rond. We zijn op zoek naar twee extra assistenten omdat ik heel individueel werk en daar veel uren in steek. Timo (Derijck) doet het uitstekend, maar er moeten zeker nog mensen bij. We willen er mensen bij die AA Gent sterker kunnen maken", klinkt het bij De Mil in Het Nieuwsblad.

Over Hans Cornelis, die vaak als mogelijke assistent werd genoemd, is hij duidelijk. “Hans lag voor de hand, maar ik wil Charleroi niet destabiliseren door mensen mee te nemen. Uiteraard is Hans een zeer goede persoon om in je staf te hebben, maar respect voor andere clubs is belangrijk.”

Rik De Mil wil iemand bij KAA Gent zoals Hans Cornelis

De Mil zoekt vooral mensen die spelers individueel beter kunnen maken. “Iemand met ervaring is altijd positief, maar er zijn ook jonge coaches zoals Hans die al veel ervaring hebben opgedaan. We zijn specifiek op zoek naar mensen die spelers individueel sterker kunnen maken.”

Daarnaast reageerde De Mil op de uitspraken van Mehdi Bayat over zijn motivatie na het afspringen van een transfer naar Union. “Ik gaf me altijd vierhonderd procent. Het deed wat pijn dat sommige zaken niet liepen zoals afgesproken, maar dat heeft nooit effect gehad op wat ik voor de groep wilde doen.”

Lees ook... Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"
Hij benadrukt dat zijn inzet altijd volledig was. “Ook na het geval Union hebben we mooie matchen gewonnen, zoals tegen Anderlecht, en zaten we in de kwartfinale van de beker. Er was een efficiëntieprobleem waaraan we moesten werken, maar mijn inzet stond nooit ter discussie.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

13:30
De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

13:10
Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

13:00
Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

17:40
"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

10:30
1
Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

12:30
Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

10:00
4
Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

11:30
Belgisch toptalent reageert op perceptie dat hij niet voor Belgische beloften wil spelen: "WK is ver weg"

Belgisch toptalent reageert op perceptie dat hij niet voor Belgische beloften wil spelen: "WK is ver weg"

12:00
LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

10:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

09:30
Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

07:40
3
Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

09:30
Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

09:00
6
🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"

🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"

08:40
6
Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

07:20
44
België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

08:00
Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

08:20
4
Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

23:00
1
Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

07:00
1
Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd Reactie

Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd

23:37
6
Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

06:30
OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

22:52
Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

22:30
1
'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

21:20
5
Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

22:00
Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

21:00
3
Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

21:40
David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

20:00
2
'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

19:40
El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

20:20
Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

19:20
2
Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

19:00
2
Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

18:30
Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

18:00
14
Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit" IRush IRush over Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws Erwin Wille Erwin Wille over Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf" William Wallace William Wallace over 🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem" Andreas2962 Andreas2962 over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Soloria Soloria over Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen Nelvafrel Nelvafrel over Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen Jasperd Jasperd over "Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien Vital Verheyen Vital Verheyen over Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag FranskeVRooij FranskeVRooij over Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved