Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Les Ultras Inferno en de PHK 04 zullen hun acties voortzetten, deze vrijdagavond, en zullen Sclessin twaalf minuten stil laten tijdens Standard - OHL. Zij protesteren tegen de recente maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de voorwaarden voor supporters.

Tijdens hun uitwedstrijden in Mechelen en tegen Cercle Brugge de afgelopen twee weken hebben de supporters van Standard een reeks acties gevoerd tegen de recente maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de supportersvoorwaarden.

Tijdens deze twee wedstrijden werd het spandoek "red de uitcultuur" getoond in het uitvak van de Luikse fans, die de eerste twaalf minuten van de wedstrijd niet zongen, een duidelijke verwijzing naar de twaalfde man. Sommige supporters wachtten zelfs tot de 13e minuut voordat ze de tribunes betraden.

C’est parti dans un Jan Breydel pratiquement vide #CERSTA



La bâche « sauvons la culture déplacement » est de retour dans le kop du #Standard pic.twitter.com/oQkksHJ0GI — Loïc Woos (@LoicWoos) December 6, 2025

"Deze initiatieven waren bedoeld om onze ontevredenheid te uiten over diverse problemen met betrekking tot de supportersvoorwaarden. Steeds restrictievere maatregelen worden genomen door de clubs, de Pro League en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en het zijn de supporters die de directe gevolgen hiervan ondervinden", schrijft de Famille des Rouches in een verklaring op donderdag, ondertekend door de Ultras Inferno en PHK 04, de twee belangrijkste supportersgroepen van Standard.

"Binnenkort wordt er van ons verwacht onze identiteitskaart te tonen bij het betreden van de stadions. Op termijn wordt er zelfs gesproken over het verplicht stellen van gezichtsherkenning om toegang te krijgen tot een voetbalwedstrijd! We hebben een kritiek punt bereikt en het is tijd om stop te zeggen."



Lees ook... LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?›

Stilte in Sclessin gedurende 12 minuten deze vrijdag

Onder de bekritiseerde beperkingen zijn het verbod op vlaggen, trommels of megafoons, de verplichte "combi-car" regelingen, het verminderen van het aantal toegestane bussen en het verkleinen van de toegangsquota voor sommige uitwedstrijden, zonder duidelijke rechtvaardiging. Beperkingen die hebben geleid tot boycots, verspreid door het hele land zoals op Union SG of in Leuven vorige week.

Deze vrijdag kondigen de Luikse fans aan hun protest tot het einde van het kalenderjaar voort te zetten. "Om al deze redenen zullen we onze protestacties voortzetten tijdens de laatste drie wedstrijden van het jaar door de eerste twaalf minuten stil te blijven. We willen een constructieve dialoog aangaan met alle betrokken partijen, met als doel oplossingen te vinden die openstaan en de supporterscultuur te behouden."