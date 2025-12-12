Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Les Ultras Inferno en de PHK 04 zullen hun acties voortzetten, deze vrijdagavond, en zullen Sclessin twaalf minuten stil laten tijdens Standard - OHL. Zij protesteren tegen de recente maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de voorwaarden voor supporters.

Tijdens hun uitwedstrijden in Mechelen en tegen Cercle Brugge de afgelopen twee weken hebben de supporters van Standard een reeks acties gevoerd tegen de recente maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de supportersvoorwaarden.

Tijdens deze twee wedstrijden werd het spandoek "red de uitcultuur" getoond in het uitvak van de Luikse fans, die de eerste twaalf minuten van de wedstrijd niet zongen, een duidelijke verwijzing naar de twaalfde man. Sommige supporters wachtten zelfs tot de 13e minuut voordat ze de tribunes betraden.

"Deze initiatieven waren bedoeld om onze ontevredenheid te uiten over diverse problemen met betrekking tot de supportersvoorwaarden. Steeds restrictievere maatregelen worden genomen door de clubs, de Pro League en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en het zijn de supporters die de directe gevolgen hiervan ondervinden", schrijft de Famille des Rouches in een verklaring op donderdag, ondertekend door de Ultras Inferno en PHK 04, de twee belangrijkste supportersgroepen van Standard.

"Binnenkort wordt er van ons verwacht onze identiteitskaart te tonen bij het betreden van de stadions. Op termijn wordt er zelfs gesproken over het verplicht stellen van gezichtsherkenning om toegang te krijgen tot een voetbalwedstrijd! We hebben een kritiek punt bereikt en het is tijd om stop te zeggen."

Lees ook... LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

Stilte in Sclessin gedurende 12 minuten deze vrijdag

Onder de bekritiseerde beperkingen zijn het verbod op vlaggen, trommels of megafoons, de verplichte "combi-car" regelingen, het verminderen van het aantal toegestane bussen en het verkleinen van de toegangsquota voor sommige uitwedstrijden, zonder duidelijke rechtvaardiging. Beperkingen die hebben geleid tot boycots, verspreid door het hele land zoals op Union SG of in Leuven vorige week.

Deze vrijdag kondigen de Luikse fans aan hun protest tot het einde van het kalenderjaar voort te zetten. "Om al deze redenen zullen we onze protestacties voortzetten tijdens de laatste drie wedstrijden van het jaar door de eerste twaalf minuten stil te blijven. We willen een constructieve dialoog aangaan met alle betrokken partijen, met als doel oplossingen te vinden die openstaan en de supporterscultuur te behouden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
OH Leuven

Meer nieuws

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

18:00
LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

11:10
Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

17:40
Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

17:20
Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

16:00
1
Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

16:30
Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie De derde helft

Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie

17:00
"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

16:15
🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

11:40
Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

15:30
29
Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

11:00
4
Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

14:40
Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

15:00
Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Analyse

Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits

15:15
4
Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen" Analyse

Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen"

23:30
JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

14:00
1
🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

14:20
'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

13:30
2
Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

13:00
4
Dit weekend match van het jaar voor De Spor

Dit weekend match van het jaar voor De Spor

13:15
Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

12:20
3
Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

12:40
Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

11:20
8
Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

12:00
5
Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

08:40
15
Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

10:45
'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

10:30
11
Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

09:30
Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

10:15
Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

09:15
Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

10:00
4
Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

09:00
Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

09:45
8
📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

08:20
Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

11/12
'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

08:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 20:45 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" William Wallace William Wallace over Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem" Dan Halkett Dan Halkett over Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge Jasperd Jasperd over Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Standard - OH Leuven: - Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen' ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels patje teppers patje teppers over JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved