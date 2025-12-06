🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

KAA Gent kwam al vroeg op voorsprong in het Dudenpark tegen Union SG. Toch was dat niet de reden waarom de supporters in het begin van de wedstrijd zo stil waren. Wel door een erg opvallende actie, waar ook de fans van Gent aan deelnamen.

Even leken we terug in het coronatijdperk te zijn gekatapulteerd. Het stadion in het Dudenpark was namelijk bijzonder stil, zodat het bijna leeg leek in het eerste kwartier. En dat had wel degelijk zijn redenen, zo blijkt uit navraag.

De supporters van Union SG en Gent hadden namelijk samen afgesproken om een actie te gaan voeren in Vorst. De eerste twaalf minuten van de wedstrijd zouden ze stil blijven - al was er wel wat applaus in het uitvak bij de 0-1 van Samoise.

Twaalf minuten stilte aan de kant van Union én Gent

Maar het Stade Joseph Mariën werd verder gehuld in twaalf minuten stilte. Dit deden ze beiden met een spandoek in hun landstaal. "Is dit wat jullie willen?/C'est ça le football que vous voulez?", stond er te lezen op de spandoeken.

Na twaalf minuten werd afgeteld en gingen beide supportersploegen er meteen vol tegenaan. Met veel lawaai bij Gent, zelfs met wat pyrotechnisch materiaal en een tweede spandoek met "Non Merci" op aan de kant van Union SG.

Beide supportersclans verzetten zich tegen de verstrengde voetbalwet en controles. De boodschap is ongetwijfeld aangekomen. Of dat ook voor verschil gaat zorgen de komende weken, maanden of jaren zal nog af te wachten zijn.