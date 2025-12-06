🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Het Dudenpark
| Reageer
🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent kwam al vroeg op voorsprong in het Dudenpark tegen Union SG. Toch was dat niet de reden waarom de supporters in het begin van de wedstrijd zo stil waren. Wel door een erg opvallende actie, waar ook de fans van Gent aan deelnamen.

Even leken we terug in het coronatijdperk te zijn gekatapulteerd. Het stadion in het Dudenpark was namelijk bijzonder stil, zodat het bijna leeg leek in het eerste kwartier. En dat had wel degelijk zijn redenen, zo blijkt uit navraag.

De supporters van Union SG en Gent hadden namelijk samen afgesproken om een actie te gaan voeren in Vorst. De eerste twaalf minuten van de wedstrijd zouden ze stil blijven - al was er wel wat applaus in het uitvak bij de 0-1 van Samoise.

Twaalf minuten stilte aan de kant van Union én Gent

Maar het Stade Joseph Mariën werd verder gehuld in twaalf minuten stilte. Dit deden ze beiden met een spandoek in hun landstaal. "Is dit wat jullie willen?/C'est ça le football que vous voulez?", stond er te lezen op de spandoeken.

Na twaalf minuten werd afgeteld en gingen beide supportersploegen er meteen vol tegenaan. Met veel lawaai bij Gent, zelfs met wat pyrotechnisch materiaal en een tweede spandoek met "Non Merci" op aan de kant van Union SG.

Lees ook... LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent! Beide supportersclans verzetten zich tegen de verstrengde voetbalwet en controles. De boodschap is ongetwijfeld aangekomen. Of dat ook voor verschil gaat zorgen de komende weken, maanden of jaren zal nog af te wachten zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - KAA Gent nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Union SG

Meer nieuws

LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent! Live

LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent!

19:19
Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellen

Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellen

19:15
Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK

Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK

18:52
Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt

Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt

18:30
Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

18:05
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

17:31
Vijfklapper voor Bayern: Kane vernedert Stuttgart onder het oog van Kompany

Vijfklapper voor Bayern: Kane vernedert Stuttgart onder het oog van Kompany

18:00
'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

14:45
Dit doet Lierse tegen Genk na aangekondigde boycot van supporters

Dit doet Lierse tegen Genk na aangekondigde boycot van supporters

17:55
Bondscoach Rudi Garcia kijkt al enorm uit naar één bepaalde WK-wedstrijd en verklapt waarom

Bondscoach Rudi Garcia kijkt al enorm uit naar één bepaalde WK-wedstrijd en verklapt waarom

17:00
Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa

Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa

16:30
Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

16:15
Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

16:00
Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

15:30
De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

15:00
Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

13:00
4
WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

14:30
4
LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

13:10
Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

14:00
2
Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

13:30
3
Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

12:30
2
Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

12:00
8
Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

11:00
Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

11:30
Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

10:30
6
Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

19:40
5
Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

08:40
26
Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

10:00
1
"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

09:30
Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

08:20
1
"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

09:00
3
Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

08:00
1
Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

07:20
6
KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

05/12
Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

07:40
1
Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

07:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 0-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit Negenduuzend Negenduuzend over Union SG - KAA Gent: 0-1 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet" Vital Verheyen Vital Verheyen over WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over STVV - Club Brugge: - Andreas2962 Andreas2962 over Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia FranskeVRooij FranskeVRooij over Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen Johnnie Walker Johnnie Walker over Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand J K J K over Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Cercle Brugge - Standard: 1-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved