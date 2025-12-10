Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

Thibaud Verlinden maakte tegen Zulte Waregem opnieuw een mooi doelpunt voor OH Leuven. Bij een sprint vlak voor rust blesseerde hij zich echter, waardoor hij opnieuw een tijdje buiten strijd zal zijn. Een domper voor de Leuvenaars, andermaal.

Thibaud Verlinden maakte tegen STVV ook al een prachtig doelpunt voor OH Leuven. Tegen Zulte Waregem deed hij nog eens hetzelfde, waardoor hij eindelijk helemaal terug leek. Een halfuur later viel hij echter opnieuw uit.

Opnieuw pech voor Thibaud Verlinden

De winger zelf leek nochtans klaar om te knallen, nadat hij vorig seizoen een moeilijk seizoen had. Dat gaf hij ook zelf grif toe na zijn doelpunt dat hij maakte tegen Sint-Truiden: "Het was te weinig, ik haalde nooit mijn niveau van bij Beerschot."

"Ik werd inderdaad op heel veel verschillende plaatsen gebruikt. Ik was spits, ik stond achter de spitsen, ... Maar zelden op links. David Hubert zag dit seizoen dan weer meer een wingback in mij. Op de flank voel ik me het best."

Spierblessure voor Thibaud Verlinden

Verlinden was er dus klaar voor, maar een nieuwe blessure gooit roet in het eten. Na twee goals in drie wedstrijden zal hij opnieuw een paar weken aan de kant moeten zitten en meer dan waarschijnlijk in 2025 niet meer in actie zal komen.



"Ik weet nog niet hoe ernstig het is, maar het gaat duidelijk over een spierblessure", liet Felice Mazzu zich zondag nog ontvallen na het 1-1 gelijkspel tegen Zulte Waregem. De komende dagen zal meer duidelijk worden over de ernst van de zaak.