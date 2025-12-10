Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League
In de Champions League is het uiteraard uitkijken naar Club Brugge tegen Arsenal. Maar er zijn nog acht andere belangrijke wedstrijden. Twee daarvan werden al om 18u45 gespeeld. Ajax Amsterdam haalde daarbij zijn eerste punten binnen. En dat is ook geen slecht nieuws voor de Belgische teams.

In de Champions League stonden op woensdagavond al twee duels op het programma. Daarin speelde Qarabag onder meer in eigen huis tegen AFC Ajax Amsterdam. De Azeri hadden al zeven punten verzameld in deze campagne, Ajax nul.

Ajax pakt eerste punten in Champions League

Qarabag is zo een tegenstander van Club Brugge en Union SG in de strijd om de top-24. En lange tijd stonden ze er in eigen huis ook goed voor tegen de Amsterdammers, want Duran had de thuisploeg snel op voorsprong gebracht.

Na een gelijkmaker via Dolberg was het aan Matheus Silva om voor een nieuwe voorsprong voor de thuisploeg te zorgen. Pas tien minuten voor tijd kon Ajax opnieuw gelijkmaken via Gloukh. En daarna ging het snel.

Kopenhagen pakt volle buit bij Villarreal

Gaaei en nog een keertje Gloukh zorgden voor een 2-4 overwinning voor de Amsterdammers. Die deden zo een goede zaak ... voor Club Brugge en Union, want Qarabag blijft daardoor op zeven punten achter voorlopig.


Minder goed nieuws kwam er vanuit Spanje. Villarreal verloor namelijk in eigen huis van het Deense Kopenhagen, waardoor zij nu ook op zeven punten zijn gekomen in de stand en over Union SG springen onder meer. 

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Arsenal Arsenal 6 18 6 0 0 17-1 16 W W W W W
2. Bayern München Bayern München 6 15 5 0 1 18-7 11 W W W V W
3. PSG PSG 6 13 4 1 1 19-8 11 W W V W G
4. Manchester City Manchester City 6 13 4 1 1 12-6 6 G W W V W
5. Atalanta Atalanta 6 13 4 1 1 8-6 2 W G W W W
6. Inter Milaan Inter Milaan 6 12 4 0 2 12-4 8 W W W V V
7. Real Madrid Real Madrid 6 12 4 0 2 13-7 6 W W V W V
8. Atlético Madrid Atlético Madrid 6 12 4 0 2 15-12 3 W V W W W
9. Liverpool FC Liverpool FC 6 12 4 0 2 11-8 3 V W W V W
10. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 11 3 2 1 19-13 6 W W V W G
11. Tottenham Tottenham 6 11 3 2 1 13-7 6 G G W V W
12. Newcastle United Newcastle United 6 10 3 1 2 13-6 7 W W W V G
13. Chelsea Chelsea 6 10 3 1 2 13-8 5 W W G W V
14. Sporting Lissabon Sporting Lissabon 6 10 3 1 2 12-8 4 V W G W V
15. Barcelona Barcelona 6 10 3 1 2 14-11 3 V W G V W
16. Marseille Marseille 6 9 3 0 3 11-8 3 W V V W W
17. Galatasaray Galatasaray 6 9 3 0 3 8-8 0 W W W V V
18. Juventus Juventus 6 9 2 3 1 12-10 2 G V G W W
19. Monaco Monaco 6 9 2 3 1 7-8 -1 G G W G W
20. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 9 2 3 1 10-12 -2 G V W W G
21. PSV PSV 6 8 2 2 2 15-11 4 G W G W V
22. FK Qarabag FK Qarabag 6 7 2 1 3 10-13 -3 W V G V V
23. Napoli Napoli 6 7 2 1 3 6-11 -5 W V G W V
24. FC Kopenhagen FC Kopenhagen 6 7 2 1 3 10-16 -6 V V V W W
25. SL Benfica SL Benfica 6 6 2 0 4 6-8 -2 V V V W W
26. Union SG Union SG 6 6 2 0 4 7-15 -8 V V V W V
27. Pafos FC Pafos FC 6 6 1 3 2 4-9 -5 V G W G V
28. Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 6 5 1 2 3 4-9 -5 V W V G G
29. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 6 5 1 2 3 6-13 -7 V V G V W
30. Club Brugge Club Brugge 6 4 1 1 4 8-16 -8 V V G V V
31. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 4 8-16 -8 V V G V V
32. Ajax Ajax 6 3 1 0 5 5-18 -13 V V V V W
33. Bodø Glimt Bodø Glimt 6 3 0 3 3 9-13 -4 G V V V G
34. Slavia Praag Slavia Praag 6 3 0 3 3 2-11 -9 V G V G V
35. Villarreal Villarreal 6 1 0 1 5 4-13 -9 G V V V V
36. Kairat Almaty Kairat Almaty 6 1 0 1 5 4-15 -11 V G V V V
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 2-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli

