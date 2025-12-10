Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

In de Champions League is het uiteraard uitkijken naar Club Brugge tegen Arsenal. Maar er zijn nog acht andere belangrijke wedstrijden. Twee daarvan werden al om 18u45 gespeeld. Ajax Amsterdam haalde daarbij zijn eerste punten binnen. En dat is ook geen slecht nieuws voor de Belgische teams.

In de Champions League stonden op woensdagavond al twee duels op het programma. Daarin speelde Qarabag onder meer in eigen huis tegen AFC Ajax Amsterdam. De Azeri hadden al zeven punten verzameld in deze campagne, Ajax nul.

Ajax pakt eerste punten in Champions League

Qarabag is zo een tegenstander van Club Brugge en Union SG in de strijd om de top-24. En lange tijd stonden ze er in eigen huis ook goed voor tegen de Amsterdammers, want Duran had de thuisploeg snel op voorsprong gebracht.

Na een gelijkmaker via Dolberg was het aan Matheus Silva om voor een nieuwe voorsprong voor de thuisploeg te zorgen. Pas tien minuten voor tijd kon Ajax opnieuw gelijkmaken via Gloukh. En daarna ging het snel.

Kopenhagen pakt volle buit bij Villarreal

Gaaei en nog een keertje Gloukh zorgden voor een 2-4 overwinning voor de Amsterdammers. Die deden zo een goede zaak ... voor Club Brugge en Union, want Qarabag blijft daardoor op zeven punten achter voorlopig.



Minder goed nieuws kwam er vanuit Spanje. Villarreal verloor namelijk in eigen huis van het Deense Kopenhagen, waardoor zij nu ook op zeven punten zijn gekomen in de stand en over Union SG springen onder meer.