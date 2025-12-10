Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

Het was een bewogen week voor Club Brugge. Nicky Hayen werd ontslagen en met Ivan Leko werd een opvolger weggehaald bij KAA Gent. En daar hadden de analisten voor de wedstrijd tegen Arsenal toch ook nog wel wat over te zeggen.

"Het is volgens velen snel gegaan. Hayen heeft veel resultaten behaald, een Beker binnengehaald en een titel, er is de goede campagne in de Champions League vorig seizoen", opende Marc Degryse zijn analyse op woensdagavond over Hayen.

Analyse met Kerstmis logischer voor Club Brugge?

De resultaten de voorbije weken vielen wel tegen, beseft ook Marc Degryse. "Maar de teneur was toch om hem tijd te geven minstens tot Kerstmis. En dan de situatie Nicky Hayen afdoende te gaan analyseren", aldus de analist bij VTM2.

"De mensen willen het goed voor Club Brugge en moeten het zo snel mogelijk vergeten, maar het zal wel een avond zijn die toch in het teken staat van Nicky Hayen voor de supporters." Ook Toby Alderweireld pikte in.

Supporters geschrokken bij Club Brugge?

"Onbegrip is misschien een groot woord, maar de mensen zijn toch wel echt geschrokken. Velen hebben een warm hart voor Nicky Hayen. Niemand had het verwacht, iedereen wilde hem nog een kans geven tot de winterstop."

Lees ook... 📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge›

"Het is jammer dat ze hem geen kans meer hebben gegeven, vinden de supporters. Het is snel gekomen." Na een 6 op 15 in de competitie was zijn positie misschien niet meer helemaal te verdedigen, al vinden de analisten dat Hayen weinig te verwijten viel.