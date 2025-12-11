"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

Het overlijden van Glen De Boeck laat een grote leegte achter in het Belgische voetbal. Frank Vercauteren blikt terug op hun samenwerking en schetst hoe hun band bij Anderlecht tot stand kwam.

Samenwerking bij Anderlecht

In 2005 werd Vercauteren hoofdcoach van paars-wit en kreeg hij De Boeck, toen 33 en geplaagd door knieproblemen, als assistent naast zich. “Het was een voorstel van de club, maar ik vond het een goed idee”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij waardeerde De Boeck als speler en als persoon die altijd zijn mening gaf. “Ik heb liever iemand die zeer oprecht en rechtuit is dan iemand die zwijgt en achter je rug aan de poten van je stoel zaagt.”

De taakverdeling tussen beiden was duidelijk en De Boeck hield zich daaraan. Het moeilijkste voor hem was de overgang van de spelers- naar de trainerskleedkamer, waarbij hij soms nog te veel bezig was met spelersproblemen.

Succes en latere breuk

Onder hun gezamenlijke leiding werd Anderlecht vicekampioen en kampioen. “We hadden toen een heel goeie staf”, klinkt het. Vercauteren benadrukte dat bezorgdheden intern werden opgelost en dat teambuilding een belangrijk onderdeel was. Hij vermoedt dat De Boeck dit later ook bij andere clubs toepaste.

In 2007 kwam er een einde aan de samenwerking. De Boeck en Munaron moesten vertrekken, terwijl Vercauteren mocht blijven maar enkele maanden later zelf ontslagen werd. Bij zijn afscheid was De Boeck boos op manager Herman Van Holsbeeck vanwege een uitspraak over assistenten, die volgens Vercauteren uit de context was gehaald. “Ik heb me daar toen niet mee beziggehouden.”





Hij zag wel dat De Boeck ambitieus was en al als speler de kwaliteiten van een coach bezat. Kort na zijn vertrek bij Anderlecht tekende hij bij Cercle Brugge. “Glen tekende kort erna als hoofdcoach bij Cercle en beleefde daar de beste tijd van zijn trainerscarrière”, besluit Vercauteren.

Vercauteren besluit dat het ontslag bij Anderlecht misschien zelfs een voordeel was voor De Boeck. Als hij in Brussel was gebleven en samen met Vercauteren ontslagen was, had zijn loopbaan mogelijk een andere wending genomen.