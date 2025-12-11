"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4313

Het overlijden van Glen De Boeck laat een grote leegte achter in het Belgische voetbal. Frank Vercauteren blikt terug op hun samenwerking en schetst hoe hun band bij Anderlecht tot stand kwam.

Samenwerking bij Anderlecht

In 2005 werd Vercauteren hoofdcoach van paars-wit en kreeg hij De Boeck, toen 33 en geplaagd door knieproblemen, als assistent naast zich. “Het was een voorstel van de club, maar ik vond het een goed idee”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij waardeerde De Boeck als speler en als persoon die altijd zijn mening gaf. “Ik heb liever iemand die zeer oprecht en rechtuit is dan iemand die zwijgt en achter je rug aan de poten van je stoel zaagt.”

De taakverdeling tussen beiden was duidelijk en De Boeck hield zich daaraan. Het moeilijkste voor hem was de overgang van de spelers- naar de trainerskleedkamer, waarbij hij soms nog te veel bezig was met spelersproblemen.

Succes en latere breuk

Onder hun gezamenlijke leiding werd Anderlecht vicekampioen en kampioen. “We hadden toen een heel goeie staf”, klinkt het. Vercauteren benadrukte dat bezorgdheden intern werden opgelost en dat teambuilding een belangrijk onderdeel was. Hij vermoedt dat De Boeck dit later ook bij andere clubs toepaste.

In 2007 kwam er een einde aan de samenwerking. De Boeck en Munaron moesten vertrekken, terwijl Vercauteren mocht blijven maar enkele maanden later zelf ontslagen werd. Bij zijn afscheid was De Boeck boos op manager Herman Van Holsbeeck vanwege een uitspraak over assistenten, die volgens Vercauteren uit de context was gehaald. “Ik heb me daar toen niet mee beziggehouden.”

Hij zag wel dat De Boeck ambitieus was en al als speler de kwaliteiten van een coach bezat. Kort na zijn vertrek bij Anderlecht tekende hij bij Cercle Brugge. “Glen tekende kort erna als hoofdcoach bij Cercle en beleefde daar de beste tijd van zijn trainerscarrière”, besluit Vercauteren.

Vercauteren besluit dat het ontslag bij Anderlecht misschien zelfs een voordeel was voor De Boeck. Als hij in Brussel was gebleven en samen met Vercauteren ontslagen was, had zijn loopbaan mogelijk een andere wending genomen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Franky Vercauteren
Glen De Boeck

Meer nieuws

"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

19:20
LIVE: Snelle achterstand voor Genk in Denemarken! Live

LIVE: Snelle achterstand voor Genk in Denemarken!

19:03
Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

19:00
1
D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

18:40
Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

14:40
Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van" De derde helft

Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van"

14:20
Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

18:00
Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

17:40
1
Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

18:20
Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

15:00
1
Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

17:00
"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

16:30
6
JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

16:00
Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Reactie

Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan

15:15
15
De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

15:30
3
📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

14:00
15
Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

13:30
8
'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

11:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

12:00
'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

12:00
'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

12:20
Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

11:40
4
Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

13:00
4
"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

12:40
5
'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

07:20
2
Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Reactie

Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

11:15
4
'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

08:40
5
Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

11:00
'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

10:00
3
En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

10:30
6
Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

09:30
8
🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

08:20
Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

09:00
3
Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

06:30
Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

08:00
12
Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 12/12 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Thoma888 Thoma888 over FC Midtjylland - KRC Genk: 0-0 Stefaan_82 Stefaan_82 over De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken? Stefaan_82 Stefaan_82 over Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club Stefaan_82 Stefaan_82 over "Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan Test12 Test12 over Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures Piereke. Piereke. over 📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen CCpl CCpl over Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk LD 007 LD 007 over Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist FELIX25 FELIX25 over Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven? Vital Verheyen Vital Verheyen over Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved