Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

VK Ninove mag dan de heenronde in eerste afdeling afsluiten op de laatste plaats, de grote financiële meevaller van het seizoen kwam onverwacht: de bekerwedstrijd tegen Anderlecht.

De opbrengst van die match leverde de club meer op dan vier seizoenen normale inkomsten, en zorgde meteen voor een gezonde financiële buffer.

Voorzitter Gunther Van der Perren benadrukt hoe belangrijk die inkomsten zijn. “De match tegen Anderlecht was een gigantische boost. Financieel staan we er bovenop, en dat wil ik zo houden. Sportief kostte het misschien punten, maar dat nemen we erbij", zegt hij in HLN.

Mogelijke degradatie

Ondanks de moeilijke sportieve situatie zal de club tijdens de winterstop geen ingrijpende veranderingen doorvoeren. De trainer blijft aan het roer, transfers zijn volgens Van der Perren niet nodig en zelfs een mogelijke degradatie zou geen schok zijn.

De voorzitter wijst op de stabiliteit die hij nastreeft. “Toen Patrick De Doncker overleed, stond ik er alleen voor. Ik stelde mezelf een duidelijk doel: binnen drie jaar schuldenvrij zijn. Dankzij inkomsten zoals die uit de beker tegen Anderlecht hebben we dat bereikt.”



Over de spelerskern is Van der Perren ook duidelijk: die blijft zoals die is. “We zullen het met deze groep moeten doen. Samenwerking is essentieel, want iedereen heeft een semiprofessioneel contract bij mij. Wie elders geen kans krijgt, komt er niet zomaar bij.”