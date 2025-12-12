Spelers Genk laten er geen enkele twijfel over bestaan als het gaat over Thorsten Fink

KRC Genk heeft een nieuwe domper opgelopen. Op bezoek bij FC Midtjylland verloor het met 1-0. Met 10 op 18 is het nog niet zeker van de top-24, terwijl de top-8 stilaan onmogelijk lijkt. En zo groeit de druk op coach Thorsten Fink. De spelers zijn alvast duidelijk.

"Ik ben teleurgesteld natuurlijk", opende Hendrik Van Crombrugge zijn analyse bij PlaySports na de nederlaag tegen het Deense FC Midtjylland. Hij gaf dan ook zijn foutje grif toe, want zonder dat foutje had er een puntje ingezeten.

El Ouahdi en Heynen hebben wat te zeggen over situatie bij Genk

Door de nederlaag staat Genk nu verder van de top-8 en is het met 10 op 18 mathematisch nog niet zeker van de top-24. Zondag volgt er tegen Westerlo een nieuw, levensbelangrijk duel voor Genk én voor coach Thorsten Fink.

Die staat onder druk en bij een nederlaag tegen Westerlo zou het zomaar kunnen dat hij door De Condé en co naar de uitgang zou kunnen worden begeleid. De spelers zijn alvast met een duidelijk statement gekomen na de nederlaag in Denemarken.

Spelers staan duidelijk nog achter Thorsten Fink bij Genk

"Het was stukken beter dan op Antwerp. Zondag willen we de drie punten thuishouden, al zal dat niet makkelijk zijn want Westerlo is een goede ploeg. Ik hoop dat de coach nog kansen krijgt”, was Zakaria El Ouahdi alvast zeer duidelijk.

En ook Bryan Heynen pikte in tegenover Het Laatste Nieuws: "We hebben ons mannetje gestaan en verdienden meer. We moeten vooral naar onszelf kijken en niet naar de coach. Uiteraard staan we nog achter hem."