Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

Goto staat dit weekend voor een belangrijke test. De Japanse spits, die bij STVV zijn waarde al stevig heeft verhoogd, krijgt de kans om Anderlecht te overtuigen van zijn kwaliteiten. Analist Franky Van Der Elst gaf zijn beoordeling van de speler en schetste de vooruitzichten.

Marktwaarde en ontwikkeling

Sinds zijn komst naar Haspengouw maakte Goto aanzienlijke progressie. Hij groeide uit tot Japans international en zijn marktwaarde steeg volgens Transfermarkt van 1,2 naar 3,5 miljoen euro. Daarmee behoort hij tot de snelst stijgende spelers in de Belgische competitie.

Analist Franky Van Der Elst ziet in hem een complete aanvaller. “Ik vind Goto een goede spits. Hij is slim, weet perfect waar hij zelf staat en waar de verdedigers staan, kan zich goed positioneren en weet hoe hij een doelpunt moet maken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Goto heeft voldoende voetballend vermogen om ook in het combinatiespel een rol te spelen. Volgens de analist is hij ook goed met het hoofd, waardoor STVV al eens kan proberen een lange bal te trappen.

Examen tegen Anderlecht

Volgens Van Der Elst wordt de topper van zaterdag een belangrijk moment. “Voor Goto wordt de topper van zaterdag hét moment om aan Anderlecht te laten zien wat hij in zijn mars heeft en welke progressie hij al heeft gemaakt”, gaat hij verder.

Hij besluit dat de Brusselse club na het seizoen moet bepalen of Goto klaar is om eerste of tweede spits te worden. De concurrentie is altijd groot bij RSC Anderlecht, maar de Japanner kan er zeker zijn waarde hebben.