Krakers voor D'Hondt en Laforge: wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend?

De Belgische voetbalbond heeft de namen bekendgemaakt van de scheidsrechters die dit weekend de leiding zullen hebben over de competitiewedstrijden. Lothar D'Hondt en Nicolas Laforge krijgen een paar toppers voor de kiezen.

De Pro League heeft op haar officiële website de scheidsrechtersaanstellingen voor de komende 18e speeldag bekendgemaakt. Deze speeldag wordt vrijdag geopend met de wedstrijd van Standard tegen OHL. Massimiliano Ledda zal deze wedstrijd in Sclessin leiden om 20u45.

De volgende dag, om 16u, zal Kevin Van Damme Cercle Brugge - KV Mechelen fluiten. Wesli De Cremer zal op zijn beurt Zulte Waregem - RAAL La Louvière leiden, gepland om 18u15 aan de Gaverbeek en een duel tussen beide promovendi.

The referees in charge for the upcoming Pro League matchday. ⌚️



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/6lu1fc1jHq — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) December 11, 2025

Tot slot vindt de kraker van dit weekend plaats tussen RSC Anderlecht en Sint-Truiden (20u45) en deze wordt geleid door Lothar D'Hondt. STVV kan daar een nieuwe gouden zaak doen aan de top van het klassement.

Scheidsrechters voor speeldag 18 zijn bekend

Zondag zal de topper tussen KAA Gent en Antwerp (13u30) gefloten worden door Nicolas Laforge. Dender - Club Brugge (16u) staat onder leiding van Bert Verbeke, terwijl de wedstrijd tussen Charleroi en Union Saint-Gilloise door Lawrence Visser zal worden gefloten.



Lees ook... Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club›

Als laatste - de laatste wedstrijd van deze 18e speeldag is gepland om 19u15 deze zondag - is er nog de belangrijke clash voor Thorsten Fink met Genk tegen Westerlo. Die zal worden gefloten door Michiel Allaerts.