'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

Vorig weekend stond hij nog eens in de basis bij RSC Anderlecht, maar toch zit hij op een doodlopend spoor bij Anderlecht. En dus gaat Majeed Ashimeru deze winter de hoofdstad waarschijnlijk verlaten. Hij zou zijn nieuwe bestemming al gevonden hebben... bij Racing Genk!

Aangekomen van Red Bull Salzburg in de zomer van 2021 voor 1,5 miljoen euro, begon Majeed Ashimeru zijn avontuur bij Sporting Anderlecht als basisspeler, voordat hij geleidelijk zijn plaats verloor bij paars-wit.

Voorlopig heel weinig speelminuten

Na zes wedstrijden in de Champions' Play-offs vorig seizoen werd hij volledig buiten de selectie gehouden. Toch heeft hij in de zomer het Lotto Park niet verlaten. Hij behoort tot de ongewenste spelers die Olivier Renard niet kon verkopen en ontvangt nog steeds een aanzienlijk salaris... zonder te spelen.

Vier dagen geleden maakte de Ghanese middenvelder een onverwachte comeback door een half uur voor tijd in te vallen tijdens de Challenger Pro League-wedstrijd tussen de RSCA Futures en RWDM. Zal hij hierdoor wat speeltijd krijgen voordat hij vertrekt? Het is waarschijnlijk.

Majeed Ashimeru staat op het punt om zich te herlanceren... bij Racing Genk

Majeed Ashimeru zou Sporting Anderlecht inderdaad deze winter moeten verlaten, aangezien Olivier Renard al maanden een weg naar buiten voor hem zoekt. De 28-jarige speler zou echter kunnen heropleven bij een nogal verrassende club.



Volgens informatie van Africafoot heeft Majeed Ashimeru een akkoord gevonden met... Racing Genk, dat hij begin januari zou moeten vervoegen. Ontevreden over zijn speeltijd in de hoofdstad zou hij in Limburg een driejarig contract moeten ondertekenen om zijn carrière nieuw leven in te blazen.