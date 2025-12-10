'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vorig weekend stond hij nog eens in de basis bij RSC Anderlecht, maar toch zit hij op een doodlopend spoor bij Anderlecht. En dus gaat Majeed Ashimeru deze winter de hoofdstad waarschijnlijk verlaten. Hij zou zijn nieuwe bestemming al gevonden hebben... bij Racing Genk!

Aangekomen van Red Bull Salzburg in de zomer van 2021 voor 1,5 miljoen euro, begon Majeed Ashimeru zijn avontuur bij Sporting Anderlecht als basisspeler, voordat hij geleidelijk zijn plaats verloor bij paars-wit.

Voorlopig heel weinig speelminuten

Na zes wedstrijden in de Champions' Play-offs vorig seizoen werd hij volledig buiten de selectie gehouden. Toch heeft hij in de zomer het Lotto Park niet verlaten. Hij behoort tot de ongewenste spelers die Olivier Renard niet kon verkopen en ontvangt nog steeds een aanzienlijk salaris... zonder te spelen.

Vier dagen geleden maakte de Ghanese middenvelder een onverwachte comeback door een half uur voor tijd in te vallen tijdens de Challenger Pro League-wedstrijd tussen de RSCA Futures en RWDM. Zal hij hierdoor wat speeltijd krijgen voordat hij vertrekt? Het is waarschijnlijk.

Majeed Ashimeru staat op het punt om zich te herlanceren... bij Racing Genk

Majeed Ashimeru zou Sporting Anderlecht inderdaad deze winter moeten verlaten, aangezien Olivier Renard al maanden een weg naar buiten voor hem zoekt. De 28-jarige speler zou echter kunnen heropleven bij een nogal verrassende club.


Volgens informatie van Africafoot heeft Majeed Ashimeru een akkoord gevonden met... Racing Genk, dat hij begin januari zou moeten vervoegen. Ontevreden over zijn speeltijd in de hoofdstad zou hij in Limburg een driejarig contract moeten ondertekenen om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Majeed Ashimeru

Meer nieuws

Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

23:13
Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

22:53
Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

19:40
2
Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

21:20
1
Transferwaardes tieners exploderen! Dit zijn Kos Karetsas en Nathan De Cat nu waard

Transferwaardes tieners exploderen! Dit zijn Kos Karetsas en Nathan De Cat nu waard

17:40
1
Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

22:00
1
📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

21:40
Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

21:00
3
Wesley Sonck met grote lof voor Westerlo-jonkie en stevige kritiek richting Anderlecht

Wesley Sonck met grote lof voor Westerlo-jonkie en stevige kritiek richting Anderlecht

17:50
1
Genk krijgt zwaardere straf opgelegd na ongeregeldheden in Sint-Truiden

Genk krijgt zwaardere straf opgelegd na ongeregeldheden in Sint-Truiden

16:52
5
Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

20:40
Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

20:20
Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

19:20
"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

20:00
Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist

Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist

19:00
1
Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

18:40
19
Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen"

Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen"

17:00
9
Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026?

Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026?

18:20
6
OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe coach twee dagen na vertrek Ivan Leko

OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe coach twee dagen na vertrek Ivan Leko

17:20
12
Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

12:50
Laatste tegenstanders voor WK én Jan Vertonghen - Mannaert licht plannen toe

Laatste tegenstanders voor WK én Jan Vertonghen - Mannaert licht plannen toe

18:00
Voormalig STVV'er op weg naar... Ajax

Voormalig STVV'er op weg naar... Ajax

16:00
1
Ex-speler Dender en Aalst die ooit promotiegoal maakte richting Eredivisie is helemaal terug

Ex-speler Dender en Aalst die ooit promotiegoal maakte richting Eredivisie is helemaal terug

16:45
Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

15:00
Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

15:08
40
"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

15:45
Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

13:30
12
Club NXT geeft het goeie voorbeeld: Arsenal geklopt in minuut 96

Club NXT geeft het goeie voorbeeld: Arsenal geklopt in minuut 96

16:26
5
Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

13:00
2
Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal

Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal

14:40
1
Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit

Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit

10:00
Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

11:40
6
Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

14:20
"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

14:00
Geëmotioneerde Kompany reageert op overlijden van ex-ploegmaat Glen De Boeck

Geëmotioneerde Kompany reageert op overlijden van ex-ploegmaat Glen De Boeck

12:00
Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi

Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi

12:19
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Arsenal: 0-3 -URKO -URKO over Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen" Artevelde Artevelde over Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge Dirk1897 Dirk1897 over 'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub' Dostojewski Dostojewski over Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026? ontleder ontleder ontleder ontleder over Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet Fan1880 Fan1880 over KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt Fan1880 Fan1880 over Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's aankomend weekend Joe Joe over FK Qarabag - Ajax: 2-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved