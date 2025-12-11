De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"
Club Brugge verloor kansloos van Arsenal en dat is geen schande gezien het tegen het mogelijk sterkste team van Europa ging. Ivan Leko kon na één training uiteraard ook niet zoveel veranderen. Maar dat de sfeer bij de blauw-zwarte fans niet optimaal is, dat was wel vrij duidelijk.

Club Brugge-supporters zijn de laatste jaren veel gewend geworden. Hun team stak er de voorbije acht jaar toch bovenuit. Vijf keer kampioen in die periode en steeds groeiend in Europa. Jan Breydel werd in die tijd de schrik van de tegenstanders. Een echt monster dat ontwaakte als het vuur erin zat.

Het monster van Jan Breydel is op het eigen bestuur gericht

Maar datzelfde monster richt nu zijn aandacht op het eigen bestuur na het ontslag van Nicky Hayen, dat ze als respectloos aanvoelen na alles wat hij bereikt heeft. Ter verdediging van de Brugse leiders: ze konden niet al te veel goed doen op dit moment.

Bleven ze vasthouden aan Hayen en het liep de komende weken nog verkeerd in de competitie, dan was de kritiek ook loeiend geweest. Vooral omdat de kern veel minder sterk lijkt dan vorig seizoen, maar dat konden ze nu niet meteen oplossen. 

Ivan Leko moet zijn eigen vuur dan maar overbrengen op de kleedkamer. Hoe de fans denken over de trainerswissel maakten ze tegen Arsenal alvast duidelijk. En héél duidelijk. Dit gaat niet zomaar vergeten worden. Leko zelf gaat niet zozeer geviseerd worden, maar Bob Madou en Dévy Rigaux mogen zich vasthouden als het nog een paar keer fout loopt.

Die thuismatch tegen Gent... Dat wordt wat

De supporters hebben immers al een heel seizoen zware kritiek op de zomermercato, ondanks dat er 38 miljoen euro werd uitgegeven. Een hallucinante som als je het vergelijkt met de andere Belgische topclubs. Toch vinden ze dat er niet juist is aangekocht. Te weinig kwaliteit om de vertrokken kwaliteit op te vangen. 

Club zal enkel met een relatieve rust de winterstop ingaan als er gewonnen wordt van Dender, Gent en Genk. Vooral die thuismatch tegen de Buffalo's zal interessant worden, om het zo uit te drukken. Als er ooit een match met het mes tussen de tanden zal gespeeld worden... U begrijpt wel.

Leko en het bestuur zullen de rest van het seizoen afwerken met de schaduw van Nicky Hayen boven hen. Elke keer het eens misloopt, zal er verwezen worden naar de coach die hen veel successen bezorgde. Was het de foute keuze? Dat willen we zeker niet gezegd hebben. De manier waarop kon wellicht wel beter. 

