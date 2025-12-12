Clash met La Louvière wordt belangrijk voor Zulte Waregem: "Maken ons nog geen zorgen, maar ..."

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| Reageer
Clash met La Louvière wordt belangrijk voor Zulte Waregem: "Maken ons nog geen zorgen, maar ..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem en La Louvière staan komend weekend tegenover elkaar in een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Een driepunter zou voor beide teams wel eens welkom zijn, want na een goede start gaat het toch iets minder.

De laatste overwinning van Zulte Waregem in de Jupiler Pro League dateert al van 19 oktober, toen tegen KAA Gent met 4-1 in eigen huis werd gewonnen. Sindsdien werd vijf keer gelijkgespeeld en één keer verloren: 5 op 18.

Zulte Waregem boekte 5 op 18, maar verloor ook maar één keer

"Het is al lang geleden dat we nog eens een wedstrijd konden winnen, dat klopt", aldus Thomas Claes in een reactie na de 1-1 bij OH Leuven. "Maar je kan ook geen volledig seizoen helemaal goed zijn. We blijven wel ons puntjes sprokkelen."

"Het is zaak om de knop om te draaien, want het duel tegen La Louvière wordt belangrijk voor ons en we willen graag nog eens winnen. We hebben een driepunter nodig en willen dat in eigen huis proberen te realiseren."

Zulte Waregem maakt zich nog geen zorgen

Zulte Waregem staat momenteel negende met 22 punten uit 17 wedstrijden. La Louvière staat na een 1 op 12 op een dertiende plaats met 18 punten. Als De Wolven komen winnen, dan komen ze op één punt van Essevee.


En dan moeten ze bij Zulte Waregem mogelijk achterom beginnen kijken, want ook hekkensluiter Dender is al flink dichter gekomen de laatste weken. "We maken ons nog geen zorgen, al weten we dat volgende week belangrijk is."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Zulte Waregem - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (13/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
Zulte Waregem
Thomas Claes

Meer nieuws

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

10:45
'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

10:30
Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

10:15
Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

10:00
1
Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

09:30
Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

09:15
Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

09:00
Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

09:45
4
Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

08:40
8
📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

08:20
'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

08:00
3
'Westerlo zoekt vervanger voor Bryan Reynolds waar Anderlecht spelers haalt'

'Westerlo zoekt vervanger voor Bryan Reynolds waar Anderlecht spelers haalt'

07:40
En nu KRC Genk, over en out voor Fink? Dit zegt de trainer zelf

En nu KRC Genk, over en out voor Fink? Dit zegt de trainer zelf

07:20
Oude bekende en vriend laat zich uit over ontslag Hayen: "Geen enkele speler ..."

Oude bekende en vriend laat zich uit over ontslag Hayen: "Geen enkele speler ..."

07:00
2
Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen" Analyse

Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen"

23:30
Spelers Genk laten er geen enkele twijfel over bestaan als het gaat over Thorsten Fink

Spelers Genk laten er geen enkele twijfel over bestaan als het gaat over Thorsten Fink

06:30
"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

19:20
Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC

Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC

22:30
4
🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond

🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond

23:00
2
Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis

Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis

20:00
2
Krakers voor D'Hondt en Laforge: wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend?

Krakers voor D'Hondt en Laforge: wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend?

21:40
Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting

Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting

22:00
4
Van Crombrugge geeft foutje toe, maar is ook opvallend positief na nederlaag

Van Crombrugge geeft foutje toe, maar is ook opvallend positief na nederlaag

21:20
Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge

Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge

20:36
Stuurt Club Brugge scouts naar match van Genk voor peperdure speler? Het is menens

Stuurt Club Brugge scouts naar match van Genk voor peperdure speler? Het is menens

21:00
1
Nieuw contract? Waarom de twijfels van Club Brugge over Simon Mignolet er niet minder op zijn geworden

Nieuw contract? Waarom de twijfels van Club Brugge over Simon Mignolet er niet minder op zijn geworden

20:40
"Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika

"Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika

20:20
5
Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

19:00
5
De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

19:40
Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

17:40
1
Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

18:00
D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

18:40
Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

18:20
"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

17:20
Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

17:00
1
"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

16:30
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 20:45 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean snuffel snuffel over Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan My-T Vekkie My-T Vekkie over De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken? De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC Noobjectivepress Noobjectivepress over Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis franchi franchi over Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club franchi franchi over Oude bekende en vriend laat zich uit over ontslag Hayen: "Geen enkele speler ..." FCB vo altijd FCB vo altijd over "Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved