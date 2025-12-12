Clash met La Louvière wordt belangrijk voor Zulte Waregem: "Maken ons nog geen zorgen, maar ..."

Zulte Waregem en La Louvière staan komend weekend tegenover elkaar in een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Een driepunter zou voor beide teams wel eens welkom zijn, want na een goede start gaat het toch iets minder.

De laatste overwinning van Zulte Waregem in de Jupiler Pro League dateert al van 19 oktober, toen tegen KAA Gent met 4-1 in eigen huis werd gewonnen. Sindsdien werd vijf keer gelijkgespeeld en één keer verloren: 5 op 18.

Zulte Waregem boekte 5 op 18, maar verloor ook maar één keer

"Het is al lang geleden dat we nog eens een wedstrijd konden winnen, dat klopt", aldus Thomas Claes in een reactie na de 1-1 bij OH Leuven. "Maar je kan ook geen volledig seizoen helemaal goed zijn. We blijven wel ons puntjes sprokkelen."

"Het is zaak om de knop om te draaien, want het duel tegen La Louvière wordt belangrijk voor ons en we willen graag nog eens winnen. We hebben een driepunter nodig en willen dat in eigen huis proberen te realiseren."

Zulte Waregem maakt zich nog geen zorgen

Zulte Waregem staat momenteel negende met 22 punten uit 17 wedstrijden. La Louvière staat na een 1 op 12 op een dertiende plaats met 18 punten. Als De Wolven komen winnen, dan komen ze op één punt van Essevee.



En dan moeten ze bij Zulte Waregem mogelijk achterom beginnen kijken, want ook hekkensluiter Dender is al flink dichter gekomen de laatste weken. "We maken ons nog geen zorgen, al weten we dat volgende week belangrijk is."