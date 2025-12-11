Nieuw contract? Waarom de twijfels van Club Brugge over Simon Mignolet er niet minder op zijn geworden

Zoals we deze week konden zien schuwen ze er bij Club Brugge niet voor om harde beslissingen te nemen. Veel ruimte voor emotie is er niet in de op en top professionele structuur die voorzitter Bart Verhaeghe er geïnstalleerd heeft. Dat lijkt voorlopig ook geen al te best nieuws voor Simon Mignolet.

Zoals u intussen wel weet loopt het contract van Mignolet na dit seizoen af. In zijn zevende seizoen voor blauw-zwart loopt alles echter niet van een leien dakje. Het begon al met de rotatie die Nicky Hayen - ingegeven van bovenaf - oplegde aan zijn keepers.

Jackers en Mignolet wisselden elkaar af in doel. Uiteraard frustreerde dat de superprof die Mignolet is en die alles wil spelen. Er vloeide toen al veel inkt over en voormalige doelmannen zeiden allemaal hetzelfde: met een keeper mag je niet wisselen voor zijn vertrouwen.

Mignolet miste nog nooit zoveel wedstrijden

Heeft het iets te maken met zijn fysieke problemen nu? In ieder geval is Mignolet een man die zich op zo'n moment tot het uiterste zal pushen om te bewijzen dat hij nog steeds de beste is. Intrinsiek is dat volgens ons nog altijd het geval, al willen we niets afdoen aan de kwaliteiten van Nordin Jackers.

Mignolet was en is een doelman die op wereldniveau kan acteren, maar uiteraard begint de leeftijd ook te wegen. 37 is hij en eigenlijk nog bijlange niet van plan om te stoppen. Maar... je kan Club Brugge ook begrijpen. Hij miste dit seizoen al 18 wedstrijden. En we zijn nog maar halfweg.

Het maximum aantal wedstrijden dat hij door blessures miste was in het seizoen 23-24 toen hij 12 wedstrijden aan de kant stond, waaronder zes wedstrijden in de play-offs waarin Jackers het heel goed deed. Club werd nog kampioen met Mignolet de laatste vier wedstrijden onder de lat.



Mignolet is nog steeds één van de best betaalde spelers van de JPL

Intussen zijn er nog steeds geen onderhandelingen over een nieuw contract en in januari mag hij dus vrij onderhandelen. Gaat Club hem nog verlengen? Het zal alvast niet aan dezelfde voorwaarden zijn, want Mignolet staat nog altijd in de top drie van de best betaalde spelers in de Jupiler Pro League.

In Westkapelle zijn de twijfels er inderdaad niet minder op geworden nu hij de fysieke problemen begint op te stapelen. Ook derde doelman Tristan van den Heuvel is trouwens einde contract. Er is nog geen duidelijkheid in beide dossiers. Nordin Jackers ligt wel nog een contract tot 2029.

De situatie lijkt niet echt in het voordeel van Mignolet te spreken. Zien we straks een einde komen aan een heel succesvolle periode? En wat zou Mignolet in dat geval doen? Want zijn lichaam stuurt intussen toch ook signalen. In ieder geval gaat hij nu al de boeken in als één van de besten die er ooit rondliep in België.