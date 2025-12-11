Nieuw contract? Waarom de twijfels van Club Brugge over Simon Mignolet er niet minder op zijn geworden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Nieuw contract? Waarom de twijfels van Club Brugge over Simon Mignolet er niet minder op zijn geworden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zoals we deze week konden zien schuwen ze er bij Club Brugge niet voor om harde beslissingen te nemen. Veel ruimte voor emotie is er niet in de op en top professionele structuur die voorzitter Bart Verhaeghe er geïnstalleerd heeft. Dat lijkt voorlopig ook geen al te best nieuws voor Simon Mignolet.

Zoals u intussen wel weet loopt het contract van Mignolet na dit seizoen af. In zijn zevende seizoen voor blauw-zwart loopt alles echter niet van een leien dakje. Het begon al met de rotatie die Nicky Hayen - ingegeven van bovenaf - oplegde aan zijn keepers. 

Jackers en Mignolet wisselden elkaar af in doel. Uiteraard frustreerde dat de superprof die Mignolet is en die alles wil spelen. Er vloeide toen al veel inkt over en voormalige doelmannen zeiden allemaal hetzelfde: met een keeper mag je niet wisselen voor zijn vertrouwen.

Mignolet miste nog nooit zoveel wedstrijden

Heeft het iets te maken met zijn fysieke problemen nu? In ieder geval is Mignolet een man die zich op zo'n moment tot het uiterste zal pushen om te bewijzen dat hij nog steeds de beste is. Intrinsiek is dat volgens ons nog altijd het geval, al willen we niets afdoen aan de kwaliteiten van Nordin Jackers.

Mignolet was en is een doelman die op wereldniveau kan acteren, maar uiteraard begint de leeftijd ook te wegen. 37 is hij en eigenlijk nog bijlange niet van plan om te stoppen. Maar... je kan Club Brugge ook begrijpen. Hij miste dit seizoen al 18 wedstrijden. En we zijn nog maar halfweg.

Het maximum aantal wedstrijden dat hij door blessures miste was in het seizoen 23-24 toen hij 12 wedstrijden aan de kant stond, waaronder zes wedstrijden in de play-offs waarin Jackers het heel goed deed. Club werd nog kampioen met Mignolet de laatste vier wedstrijden onder de lat.

Lees ook... De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

Mignolet is nog steeds één van de best betaalde spelers van de JPL

Intussen zijn er nog steeds geen onderhandelingen over een nieuw contract en in januari mag hij dus vrij onderhandelen. Gaat Club hem nog verlengen? Het zal alvast niet aan dezelfde voorwaarden zijn, want Mignolet staat nog altijd in de top drie van de best betaalde spelers in de Jupiler Pro League.

In Westkapelle zijn de twijfels er inderdaad niet minder op geworden nu hij de fysieke problemen begint op te stapelen. Ook derde doelman Tristan van den Heuvel is trouwens einde contract. Er is nog geen duidelijkheid in beide dossiers. Nordin Jackers ligt wel nog een contract tot 2029. 

De situatie lijkt niet echt in het voordeel van Mignolet te spreken. Zien we straks een einde komen aan een heel succesvolle periode? En wat zou Mignolet in dat geval doen? Want zijn lichaam stuurt intussen toch ook signalen. In ieder geval gaat hij nu al de boeken in als één van de besten die er ooit rondliep in België.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Arsenal
Simon Mignolet

Meer nieuws

De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

19:40
Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting

Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting

22:00
"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

16:30
8
Krakers voor D'Hondt en Laforge: wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend?

Krakers voor D'Hondt en Laforge: wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend?

21:40
Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Reactie

Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan

15:15
15
Stuurt Club Brugge scouts naar match van Genk voor peperdure speler? Het is menens

Stuurt Club Brugge scouts naar match van Genk voor peperdure speler? Het is menens

21:00
Van Crombrugge geeft foutje toe, maar is ook opvallend positief na nederlaag

Van Crombrugge geeft foutje toe, maar is ook opvallend positief na nederlaag

21:20
"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

12:40
5
Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

10/12
3
Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

18:20
Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

19:00
2
Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge

Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge

20:36
Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Reactie

Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

11:15
4
"Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika

"Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika

20:20
3
Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

11:00
Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis

Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis

20:00
1
De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

15:30
3
"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

19:20
Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

17:00
1
D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

18:40
Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

17:40
1
Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

18:00
"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

17:20
JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

16:00
Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

13:30
9
Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal Reactie

Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal

23:41
6
Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

15:00
1
Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

14:40
Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

22:53
Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van" De derde helft

Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van"

14:20
📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

14:00
20
'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

12:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

12:00
Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

13:00
4
📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

10/12
En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

10:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 2-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over "Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika Shake spier Shake spier over 📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen Artevelde Artevelde over Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko Dirk1897 Dirk1897 over FC Midtjylland - KRC Genk: 0-0 Dirk1897 Dirk1897 over 'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af' FCBalto FCBalto over Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge w-b forever w-b forever over Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk J K J K over Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels Vital Verheyen Vital Verheyen over Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge rinus michels rinus michels over Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved