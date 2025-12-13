SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures

SK Beveren staat ruim aan kop in de Challenger Pro League. Op deze manier lijkt promotie naar de eerste klasse een zekerheid.

Na zestien speeldagen heeft SK Beveren nog geen enkele wedstrijd verloren in de Challenger Pro League. Beveren-coach Marink Reedijk weet zijn pionnen perfect uit te spelen en brengt vreugde naar de Freethiel.

Voor het eerst op achterstand

Vrijdagavond was het wel even zweten op de Freethiel. De Leeuwen kwamen na 50 minuten spelen op achterstand tegen RSCA Futures. Een strafschop werd in tweede instantie tegen de touwen gewerkt.

Beslissing valt in het slot

Beveren zorgde twintig minuten later wel voor een reactie. De mannen in het geel kwamen via Abrahams terecht op gelijke hoogte. De klok tikte verder en na negentig minuten stonden de clubs nog steeds op gelijke hoogte.

In het absolute slot zorgde Lennart Mertens voor extase. In minuut 96 kon de topschutter van de competitie op aangeven van Ferre Slegers het winnende doelpunt voorbij Joachim Imbrechts in doel werken.

"We werden niet verrast"

"Neen, we werden niet verrast door Anderlecht. Ze stonden defensief goed en kwamen er een paar keer goed uit aan de bal, maar gevaarlijk vond ik hen niet," sprak Reedijk na de wedstrijd bij HLN. "Wij waren altijd baas en ook de meest dreigende ploeg."





"De reactie van mijn ploeg was uitstekend. Mijn jongens vochten voor elke bal, hun houding was top. Mentaal reageerden we sterk." SK Beveren kwam voor het eerst dit seizoen op achterstand.