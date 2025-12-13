SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures

SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

SK Beveren staat ruim aan kop in de Challenger Pro League. Op deze manier lijkt promotie naar de eerste klasse een zekerheid.

Na zestien speeldagen heeft SK Beveren nog geen enkele wedstrijd verloren in de Challenger Pro League. Beveren-coach Marink Reedijk weet zijn pionnen perfect uit te spelen en brengt vreugde naar de Freethiel.

Voor het eerst op achterstand

Vrijdagavond was het wel even zweten op de Freethiel. De Leeuwen kwamen na 50 minuten spelen op achterstand tegen RSCA Futures. Een strafschop werd in tweede instantie tegen de touwen gewerkt.

Beslissing valt in het slot

Beveren zorgde twintig minuten later wel voor een reactie. De mannen in het geel kwamen via Abrahams terecht op gelijke hoogte. De klok tikte verder en na negentig minuten stonden de clubs nog steeds op gelijke hoogte.

In het absolute slot zorgde Lennart Mertens voor extase. In minuut 96 kon de topschutter van de competitie op aangeven van Ferre Slegers het winnende doelpunt voorbij Joachim Imbrechts in doel werken.

"We werden niet verrast"

"Neen, we werden niet verrast door Anderlecht. Ze stonden defensief goed en kwamen er een paar keer goed uit aan de bal, maar gevaarlijk vond ik hen niet," sprak Reedijk na de wedstrijd bij HLN. "Wij waren altijd baas en ook de meest dreigende ploeg."

"De reactie van mijn ploeg was uitstekend. Mijn jongens vochten voor elke bal, hun houding was top. Mentaal reageerden we sterk." SK Beveren kwam voor het eerst dit seizoen op achterstand.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren
RSCA Futures

Meer nieuws

LIVE: Cercle Brugge en KV Mechelen beginnen eraan! Live

LIVE: Cercle Brugge en KV Mechelen beginnen eraan!

16:05
Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

16:20
Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

16:10
Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

16:00
2
Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

15:30
STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

15:00
Goed nieuws voor Anderlecht! Dit is hoelang Romelu Lukaku nog op topniveau kan acteren

Goed nieuws voor Anderlecht! Dit is hoelang Romelu Lukaku nog op topniveau kan acteren

14:30
Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

14:00
5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

13:30
1
De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

13:10
1
Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

13:00
Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

12:30
Belgisch toptalent reageert op perceptie dat hij niet voor Belgische beloften wil spelen: "WK is ver weg"

Belgisch toptalent reageert op perceptie dat hij niet voor Belgische beloften wil spelen: "WK is ver weg"

12:00
Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

11:30
5
Haalt Rik De Mil nog iemand weg bij Charleroi? "Heel goeie persoon om in je staf te hebben"

Haalt Rik De Mil nog iemand weg bij Charleroi? "Heel goeie persoon om in je staf te hebben"

11:00
Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

22:30
1
LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

10:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

09:30
"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

10:30
1
Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

10:00
8
Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

09:30
Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

07:20
54
Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

09:00
6
🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"

🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"

08:40
12
Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

08:20
6
België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

08:00
Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

07:40
4
Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

07:00
1
Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

06:30
Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd Reactie

Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd

23:37
7
OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

22:52
Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

23:00
1
Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

21:40
Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

22:00
'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

21:20
5
Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

21:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 17
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
SK Beveren SK Beveren 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 16:00 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 20:00 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren KSC Lokeren 14/12 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 14/12 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

Nieuwste reacties

FELIX25 FELIX25 over Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen" FELIX25 FELIX25 over Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit" André Coenen André Coenen over 🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem" FCB vo altijd FCB vo altijd over Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi" William Wallace William Wallace over Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Cercle Brugge - KV Mechelen: 0-0 FELIX25 FELIX25 over De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen Swakke25 Swakke25 over 5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit Impala Impala over Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved