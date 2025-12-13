Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

Hans Vandeweghe reageert op het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge en wijst op wie er volgens hem werkelijk verantwoordelijk is. De grootste empathie gaat volgens hem uit naar Dévy Rigaux, de sportief directeur die afgelopen week de persconferentie moest leiden.

Volgens Vandeweghe werd Rigaux onterecht de zondebok gemaakt. “Het zetbaasje Rigaux wordt er nu door een meerderheid van Club-fans van verdacht de geliefde FCB-trainer te hebben vermoord. Compleet onterecht", schrijft hij in De Morgen. Hij benadrukt dat Rigaux slechts uitvoerde wat hem werd opgedragen.

Rigaux heeft bij Club een lange weg afgelegd. Hij begon ooit als Spaans vertaler, werd teammanager door Georges Leekens en kreeg later de superpromotie tot sportief directeur. “Voor wat het waard was", merkt Vandeweghe droogjes op, verwijzend naar de beperkte macht die ermee gepaard ging.

Bart Verhaeghe was volgens Vandeweghe de enige die de beslissing nam

De echte beslissingen zouden volgens de analist afkomstig zijn van voorzitter Bart Verhaeghe. “Zoals alle echte beleidsbeslissingen kwam het bevel om Hayen te dumpen direct van de Brugse capo dei capi, de almachtige Verhaeghe zelf.”

Verhaeghe wil volgens Vandeweghe absolute controle behouden, maar blijft liever uit de schijnwerpers. Rigaux en CEO Bob Madou moesten de uitvoering doen en kregen daar een dik salaris voor. “De toorn des volks was voor de trouwe soldaten Madou en Rigaux. Je salaris waarmaken, heet dat.”



Vandeweghe legt ook de spot met Rigaux’ verklaring dat ‘ze’ in eer en geweten hadden gehandeld. “Zijn opmerking dat ‘ze’ in eer en geweten hadden gehandeld met Hayen en met KAA Gent had een hoog Comical Ali-gehalte. Ivan Leko stond erop om zelf contact op te nemen met Gent. Grappig.”