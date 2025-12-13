Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hans Vandeweghe reageert op het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge en wijst op wie er volgens hem werkelijk verantwoordelijk is. De grootste empathie gaat volgens hem uit naar Dévy Rigaux, de sportief directeur die afgelopen week de persconferentie moest leiden. 

Volgens Vandeweghe werd Rigaux onterecht de zondebok gemaakt. “Het zetbaasje Rigaux wordt er nu door een meerderheid van Club-fans van verdacht de geliefde FCB-trainer te hebben vermoord. Compleet onterecht", schrijft hij in De Morgen. Hij benadrukt dat Rigaux slechts uitvoerde wat hem werd opgedragen.

Rigaux heeft bij Club een lange weg afgelegd. Hij begon ooit als Spaans vertaler, werd teammanager door Georges Leekens en kreeg later de superpromotie tot sportief directeur. “Voor wat het waard was", merkt Vandeweghe droogjes op, verwijzend naar de beperkte macht die ermee gepaard ging.

Bart Verhaeghe was volgens Vandeweghe de enige die de beslissing nam

De echte beslissingen zouden volgens de analist afkomstig zijn van voorzitter Bart Verhaeghe. “Zoals alle echte beleidsbeslissingen kwam het bevel om Hayen te dumpen direct van de Brugse capo dei capi, de almachtige Verhaeghe zelf.”

Verhaeghe wil volgens Vandeweghe absolute controle behouden, maar blijft liever uit de schijnwerpers. Rigaux en CEO Bob Madou moesten de uitvoering doen en kregen daar een dik salaris voor. “De toorn des volks was voor de trouwe soldaten Madou en Rigaux. Je salaris waarmaken, heet dat.”


Vandeweghe legt ook de spot met Rigaux’ verklaring dat ‘ze’ in eer en geweten hadden gehandeld. “Zijn opmerking dat ‘ze’ in eer en geweten hadden gehandeld met Hayen en met KAA Gent had een hoog Comical Ali-gehalte. Ivan Leko stond erop om zelf contact op te nemen met Gent. Grappig.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FCV Dender EH - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (14/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
FCV Dender EH

Meer nieuws

5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

13:30
De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

13:10
Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

13:00
Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

09:00
6
Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

12:30
Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

10:00
4
Belgisch toptalent reageert op perceptie dat hij niet voor Belgische beloften wil spelen: "WK is ver weg"

Belgisch toptalent reageert op perceptie dat hij niet voor Belgische beloften wil spelen: "WK is ver weg"

12:00
Haalt Rik De Mil nog iemand weg bij Charleroi? "Heel goeie persoon om in je staf te hebben"

Haalt Rik De Mil nog iemand weg bij Charleroi? "Heel goeie persoon om in je staf te hebben"

11:00
LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

10:15
"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

10:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

09:30
Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

09:30
🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"

🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"

08:40
6
Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

07:20
44
België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

08:00
Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

07:40
3
Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

08:20
4
Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

07:00
1
Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd Reactie

Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd

23:37
6
Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

06:30
OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

22:52
Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

23:00
1
Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

21:00
3
Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

22:30
1
'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

21:20
5
Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

22:00
Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

21:40
Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

19:00
2
David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

20:00
2
'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

19:40
El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

20:20
Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

19:20
2
Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

17:40
Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

18:30
Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

18:00
14
Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

15:30
62

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit" IRush IRush over Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws Erwin Wille Erwin Wille over Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf" William Wallace William Wallace over 🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem" Andreas2962 Andreas2962 over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Soloria Soloria over Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen Nelvafrel Nelvafrel over Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen Jasperd Jasperd over "Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien Vital Verheyen Vital Verheyen over Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag FranskeVRooij FranskeVRooij over Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved