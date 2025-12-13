Datum: 13/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18

LIVE: Cercle Brugge en KV Mechelen beginnen eraan!

Na één minuut applaus ter ere van Glen De Boeck en de aftrap van Kevin Denkey zijn we eraan begonnen.

Tijd   22' 58" 
22
 Cercle komt opzetten
Agyekum schiet, maar de bal gaat over het doel
18
 Daar is Cercle ineens
Adewumi met een prima schot, maar een doelpunt is het niet want de middenvelder schiet de bal op de paal
16
 Ngoura van Cercle kopt over en naast het doel van KV Mechelen
11
 Voorlopig een troosteloos begin van de wedstrijd
3
 Tommy St. Jago kopt de bal in het zijnet. Het eerste doelgevaar is van KV Mechelen
1
 Cercle Brugge - KV Mechelen: 0-0
15:56
 Hoog bezoek bij Cercle Brugge
Kevin Denkey komt nog eens langs bij de Bruggelingen. De vlot scorende aanvaller speelden meer dan 150 wedstrijden voor Cercle

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime 6.8  
Nazinho Flavio 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Ravych Christiaan 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Kakou Emmanuel 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Magnée Gary 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
Agyekum Lawrence 6.6  
Van der Bruggen Hannes 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
Minda Alan 6.4  
Diop Edan 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Adewumi Oluwaseun 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ngoura Steve 6.6  
  • Schoten op doel: 0/2
Bank
Warleson  
Diakite Ibrahim  
Utkus Edgaras  
Diakite Oumar  
Gerkens Pieter  
Diaby Ibrahima  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Kouassi Krys  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Truyf Ian 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Konaté Mory 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
St. Jago Tommy 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Servais Mathis 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Hammar Fredrik 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Salifou Dikeni 6.5  
Koudou Therence 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Mrabti Kerim 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
van Brederode Myron 6.6  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Lauberbach Lion 6.4  
  • Schoten op doel: 0/1
Bank
Diouf Gora  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Van Ingelgom Tijn  
Ozdemir Halil  
Golic Lovro  
Zekri Moncef  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
