73' Sory Kaba
Datum: 12/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard
Foto: © photonews

Geen vierde zege op rij voor Standard in de Jupiler Pro League. Thuis tegen OH Leuven gingen de Rouches na een enorm ontgoochelende vertoning met 0-1 onderuit. OH Leuven was meer aanwezig in de 16 van Standard en bekroonde dat dankzij een doelpunt Kaba.

Mager wedstrijdbegin

De supporters staakten de eerste 12 minuten de gezangen uit protest en het leek dat de ploegen op het veld dat ook deden want het duurde lang voor de wedstrijd open brak. Het leek bij het eerste fluitsignaal een leuke wedstrijd te worden met gevaarlijke schoten van Ayensa en Teklab na 2 minuten maar dat was een vals alarm.

Want gedurende de gehele eerste helft had Standard geenenkele grote kans, enkel een bijna grote kans. Abid troefde Verstraete af in de 16 en legde achteruit tot bij Ayensa maar die miste zijn schot volleidg; Aan de overkant had Gil op wat steun in de 16 gehoopt wanneer hij diep werd gestuurd op rechts maar die was er niet. De wingback probeerde het zelf dan maar, op de voeten van Epolo.

Ook ex-Rouche Noë Dussenne zorgde ervoor dat Epolo altijd aandachtig moest blijven want bij stilstaande fases werd hij steevast gezocht door Maziz. Vaak met succes maar de ervaren verdediger kreeg geenenkele kopbal goed gericht.

De tweede helft leek beterschap te brengen met meteen een schot van Lakomy dat Epolo deed twijfelen. De Luikse kapitein besloot de hete aardappel over zijn doel te duwen. Maar het was slechts een kleine opflakkering want vervolgens was het opnieuw lang wachten op doelgevaar.

Wissels zorgen voor ommekeer

Het publiek begon te morren door de kwaliteit die de spelers voor de dag brachten. De trainers begonnen hun wissels door te voeren in de hoop op beterschap en vooral de inbreng van Mathieu Maertens deed de intenties van de bezoekers ten goede. 

Eerst zorgde Maertens met een goede steekpass voor een uitstekende schietkans van Oscar Gil maar opnieuw stokte het bij de afwerking van de Spanjaard. Niet veel later vond hij zelf de diepte na een goede pass van Teklab. Epolo bracht in eerste instantie nog redding maar was kansloos op de rebound van Sory Kaba

De Rouches hadden amper een reactie in huis en konden niet door het stugge blok breken dat door Felice Mazzu was opgesteld op Sclessin. De voormalige trainer van Charleroi kon in het verleden maar 3 keer winnen uit 25 onderlinge duels met Standard en was vastveraden om zijn vierde driepunter te vieren.

Het was de defensie van Standard die er eerder voor zorgde dat het niet erger werd voor hen. Epolo pakte zo uit met een wereldsave op een schicht van George waardoor het leer tegen de lat belandde. En dat keerde zich ei zo na terug in het gezicht van OHL want Nkada kreeg in de blessuretijd nog een ultieme kans maar de Standard-aanvaller trapte nipt naast.

Opstellingen

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 8.8 8
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.2 6
  • Nauwkeurige passes: 23/36 (63.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Homawoo Josué 77' 7.0 6
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 7.3 5
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Mohr Tobias 45' 7.2 5
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 83' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 5.8 6
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Abid Adnane   90' 6.9 7
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 5/8 (62.5%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 57' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 7/16 (43.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Said Rafiki 90' 6.1 5
  • Nauwkeurige passes: 16/25 (64%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
NKada Timothée 90' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Bolingoli Mbombo Boli 0'  
Henry Thomas 33' -
Kuavita Leandre 13' 6.4 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
René Mitongo 7' 6.5  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
Calut Alexandro   45' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Godfroid Matteo 0'  
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe   90' 6.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 15/44 (34.1%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 63' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/38 (63.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 80' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Verstraete Birger 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Maziz Youssef 79' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/38 (55.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Teklab Henok 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 4
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Kaba Sory 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/5
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Ominami Takuma 27' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
George Wouter   11' 6.9 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Karim Traoré Abdoul 0'  
Terho Casper 0'  
Damjanic Viktor 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Mijatovic Jovan 0'  
Maertens Mathieu 22' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Opoku Davis 10' 7.0 -
Meer statistieken
Herbeleef Standard - OH Leuven
