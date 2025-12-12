OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

Geen vierde zege op rij voor Standard in de Jupiler Pro League. Thuis tegen OH Leuven gingen de Rouches na een enorm ontgoochelende vertoning met 0-1 onderuit. OH Leuven was meer aanwezig in de 16 van Standard en bekroonde dat dankzij een doelpunt Kaba.

Mager wedstrijdbegin

De supporters staakten de eerste 12 minuten de gezangen uit protest en het leek dat de ploegen op het veld dat ook deden want het duurde lang voor de wedstrijd open brak. Het leek bij het eerste fluitsignaal een leuke wedstrijd te worden met gevaarlijke schoten van Ayensa en Teklab na 2 minuten maar dat was een vals alarm.

Want gedurende de gehele eerste helft had Standard geenenkele grote kans, enkel een bijna grote kans. Abid troefde Verstraete af in de 16 en legde achteruit tot bij Ayensa maar die miste zijn schot volleidg; Aan de overkant had Gil op wat steun in de 16 gehoopt wanneer hij diep werd gestuurd op rechts maar die was er niet. De wingback probeerde het zelf dan maar, op de voeten van Epolo.

Ook ex-Rouche Noë Dussenne zorgde ervoor dat Epolo altijd aandachtig moest blijven want bij stilstaande fases werd hij steevast gezocht door Maziz. Vaak met succes maar de ervaren verdediger kreeg geenenkele kopbal goed gericht.

De tweede helft leek beterschap te brengen met meteen een schot van Lakomy dat Epolo deed twijfelen. De Luikse kapitein besloot de hete aardappel over zijn doel te duwen. Maar het was slechts een kleine opflakkering want vervolgens was het opnieuw lang wachten op doelgevaar.





Wissels zorgen voor ommekeer

Het publiek begon te morren door de kwaliteit die de spelers voor de dag brachten. De trainers begonnen hun wissels door te voeren in de hoop op beterschap en vooral de inbreng van Mathieu Maertens deed de intenties van de bezoekers ten goede.

Eerst zorgde Maertens met een goede steekpass voor een uitstekende schietkans van Oscar Gil maar opnieuw stokte het bij de afwerking van de Spanjaard. Niet veel later vond hij zelf de diepte na een goede pass van Teklab. Epolo bracht in eerste instantie nog redding maar was kansloos op de rebound van Sory Kaba

De Rouches hadden amper een reactie in huis en konden niet door het stugge blok breken dat door Felice Mazzu was opgesteld op Sclessin. De voormalige trainer van Charleroi kon in het verleden maar 3 keer winnen uit 25 onderlinge duels met Standard en was vastveraden om zijn vierde driepunter te vieren.

Het was de defensie van Standard die er eerder voor zorgde dat het niet erger werd voor hen. Epolo pakte zo uit met een wereldsave op een schicht van George waardoor het leer tegen de lat belandde. En dat keerde zich ei zo na terug in het gezicht van OHL want Nkada kreeg in de blessuretijd nog een ultieme kans maar de Standard-aanvaller trapte nipt naast.