📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

Union SG bereidt zich voor op een mogelijke opvolging van Anan Khalaili. De Brusselse club volgt de Nederlandse rechtsachter Jordi Altena, die bij RKC Waalwijk indruk maakt sinds zijn overstap uit het amateurvoetbal.

Interesse in Jordi Altena

De 21-jarige Altena kwam afgelopen zomer over van De Treffers en groeide snel uit tot vaste waarde bij RKC Waalwijk. Volgens transferwatcher Mounir Boualin behoort Union SG tot de clubs die navraag deden naar zijn beschikbaarheid. Ook DC United en Real Valladolid zouden belangstelling hebben getoond.

Altena werd oorspronkelijk opgeleid als middenvelder, maar zijn ontwikkeling als rechtsachter maakt hem een veelzijdige optie. Union SG ziet in hem een mogelijke vervanger voor Khalaili, die naar verwachting in 2026 de club zal verlaten.

Contract en marktwaarde

Altena ligt nog vast tot medio 2028. Dat betekent dat geïnteresseerde clubs rekening moeten houden met een transfersom. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 300.000 euro. Daarmee geldt hij als een relatief betaalbare versterking voor clubs die op zoek zijn naar defensieve stabiliteit.

De kans dat Altena al in januari een transfer maakt, wordt door diverse bronnen als aanzienlijk omschreven. Union SG zal daarbij stevige concurrentie ondervinden van buitenlandse clubs die eveneens zijn prestaties volgen.

Situatie rond Khalaili

Anan Khalaili beleeft een sterk seizoen en presteert ook in de Champions League. Het is aannemelijk dat Union SG bij een vertrek van de speler opnieuw een aanzienlijke transfersom zal ontvangen. De club wil daarom tijdig anticiperen en een opvolger klaar hebben staan.



